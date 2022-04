Slovenski plavalci v Gradcu dosegli tri zmage

Slovenski plavalci so na mednarodnem plavalnem mitingu v avstrijskem Gradcu danes dosegli tri zmage. Neža Klančar je bila najboljša na 50 m prsno, Janja Šegel na 100 m hrbtno in Primož Šenica Pavletič na 200 m hrbtno.

Prepričljiva je bila predvsem povratnica po poškodbi Klančarjeva, ki je s 25,84 že v kvalifikacijah potrdila dobro formo, v finalu pa je ob zmagi kljub lažji bolezni v preteklih dneh dosegla tudi najboljši izid v sezoni 25,51. Njen uspeh sta na četrtem in petem mestu dopolnili klubska kolegica Anemari Košak in Zala Pogačar iz kranjskega Triglava.

Ravenska olimpijka Janja Šegel je z 1:03,15 na 100 m hrbtno potrdila, da je v sezoni, ko bodo do avgusta na sporedu sredozemske igre ter evropsko in svetovno prvenstvo, že v aprilu v zelo dobri formi. V finalu je nastopila tudi Klančarjeva in z 1:05,31 osvojila šesto mesto, a dosegla osebni rekord.

"Super. Plavala sem le 15 stotink počasneje, kot lani na tem mitingu, A lani je bila to zadnja tekma pred evropskim prvenstvom. Zdaj me zanima, kaj bom pokazala tukaj naprej, saj me čaka še kar nekaj nastopov," je po tekmi za STA povedala Klančarjeva, ki jo preostale dni prav tako čakata po dva starta na dan. "Dolgo sem bila odsotna in rabim tekmovanja."

Primož Šenica Pavletič iz PK Ljubljana je z 2:02,32 ugnal konkurenco v najdaljši hrbtni disciplini. Nekaj več pa bi lahko pokazal plavalec kranjskega Triglava Peter John Stevens, dopoldan s solidnim dosežkom 27,49 najboljši na 50 m prsno. Popoldan pa je plaval slabše in s 27,84 osvojil tretje mesto.

Tekmovanje bo trajalo do nedelje.