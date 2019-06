Šajnova na parterju osvojila tretje mesto

Zmagala je Švicarka Ilaria Kaeslin z oceno 12,950 točke, druga mesto je osvojila Romunka Ana-Maria Puiu (12,850).

"Sem zelo vesela, ker kljub starosti še vedno vztrajam"

Šajnova, ki je v kvalifikacijah prejela peto oceno 12,650, je tokrat za svoj nastop dobila 12,500 točke, a je to zadostovalo za stopničke. Četrta Romunka Maria Pana je sicer prav tako prejela oceno 12,500, a je dobila manj točk za izvedbo. Kysselefova, ki je bila najboljša v petkovih kvalifikacijah (12,850), pa je tokrat prejela oceno 12,300 in zasedla peto mesto.

"Sem zelo vesela, ker kljub starosti še vedno vztrajam. Zdi sem mi, da sem v zadnjem letu oziroma dveh pokazala, da nisem še čisto za v staro šaro, zato tudi še ne bi napovedovala konca, ker me včasih kdo kaj vpraša o tem. Zaenkrat se mi zdi, da se moja forma vzpenja in bi to sezono na krilih tega rada še nadaljevala. Danes sem poskušala narediti pirueto s štirimi obrati na eni nogi, a se ni izšlo," je po finalu dejala 29-letna Šajnova, ki jo konec meseca čaka tudi nastop na evropskih igrah, kamor se je tako kot Kysselefova uvrstila s povabilom evropskega olimpijskega komiteja.

Enega skoka sodnice niso štele

Kysselefova, ki je bila tako danes na parterju kot včeraj na preskoku peta, pa je dejala: "Cela vaja se mi je zdela zelo podobna kvalifikacijski, a se je zataknilo pri enem skoku, ki mi ga sodnice niso štele. Zelo verjetno ni bil narejen, ker sebe nisem videla. Zaradi tega sem izgubila te tri desetinke in najverjetneje stopničke. Za petek lahko rečem, da je bila to najboljša vaja v moji karieri in skoraj bi mi to uspelo ponoviti dvakrat zapored, a se mi je na koncu malo zataknilo."

"Že po kvalifikacijah smo videli, da so vse tekmovalke nekako enake kakovosti, ker so bile ocene zelo podobne. Adeli je uspela super vaja in sem zelo zadovoljen, da je končala na odru za zmagovalke. Tjaša pa enega elementa ni pravilno izvedla in je končala na petem mestu, ampak tudi to ni nobeno razočaranje, enkrat si višje in enkrat nižje," je nastop svojih varovank ocenil selektor Andrej Mavrič.

Na ostalih orodjih brez slovenske udeležbe

Na preostalih orodjih Slovenija ni imela predstavnikov. Na gredi, kamor se v finale Šajnovi ni uspelo prebiti, je zmagala Madžarka Zsofia Kovacs (13,200), ki je bila najboljša že v kvalifikacijah, v soboto pa je prepričljivo zmagala tudi na dvovišinski bradlji. Drugo mesto je tik za njo zasedla zmagovalka parterja Kaeslina (13,150), tretje pa Farah Hussein (12,600) iz Egipta.

Na preskoku je tako kot pretekli teden v Osijeku zmagal Wai Hung Shek iz Hongkonga, ki je bil najboljši tudi že v kvalifikacijah. V finalu je za svoja skoka prejel oceno 14,675, drugo mesto je z malenkost slabšo oceno 14,600 zasedel Belorus Jahor Šaramkou, tretje pa evropski podprvak na preskoku Izraelec Andrej Medvedjev (14,475).

Na bradlji je zmagal Britanec Frank Baines, ki je za svoj nastop prejel oceno 14,450, drugo mesto je tako kot včeraj na parterju osvojil Kazahstanec Milad Karimi (14,350), tretje pa zmagovalec kvalifikacij Ciprčan Ilias Georgiou (14,150).

Na drogu je z oceno 14,350 slavil Turek Umit Samiloglu, drugi je bil Baines (14,050), tretji pa zmagovalec kvalifikacij Izraelec Alexander Myakinin (13,850).

Z zadnjimi finali po posameznih orodjih se je tako zaključila petnajsta izvedba svetovnega gimnastičnega pokala v športni gimnastiki Sloveniji, tretja v Kopru.

