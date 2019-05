Teja Belak s prvo oceno v finale domačega svetovnega pokala

Belakova je za svoj nastop prejela 14,200 točke, kar je pomenilo najboljši izid dneva v disciplini preskok. Tjaša Kysselef je v kvalifikacijah poskrbela za peti dosežek, ocena 13,725 za njena skoka je pomenila, da sta si obe Slovenki priborili sobotni finalni nastop pred domačim občinstvom.

Belakova in Kysselefova sta minuli konec tedna na svetovnem pokalu v Osijeku na preskoku osvojili prvo in tretje mesto. Med favoritinjami je še Adele Šajn, najboljša Slovenka na gredi ter finalistka Osijeka na parterju, ki bo v kvalifikacijah nastopila v petek.

"Obe sta se uvrstili v sobotni finale na preskoku, obe sta prikazali svoji maksimalni izvedbi, kar je bilo dosti za finale, v soboto bomo videli, kako bo šlo naprej," je bil zadovoljen selektor ženske vrste Andrej Mavrič.

"Pri Teji se vidi njena kvaliteta, ko lahko ob dobri izvedbi pride na vrh. Tjaša se še lovi, je pa naredila tisto, kar lahko v tem trenutku. Če bo še enkrat tako, bo kar v redu. So nas pa presenetile tekmovalke iz Čila in Dominikanske republike, ki se jim ravno v Kopru vzpenja forma, tako da ni 'čisto', kakšen bo vrstni red po finalu," je še dodal.

V petek bosta v ženski konkurenci nastopile še Gaja Žabnikar na gredi in Lucija Hribar, ki bo tekmovala na parterju, kjer sta za nastop prijavljeni tudi Belakova in Kysselefova.

Tudi tjaša Kysselef je z odliko opravila s kvalifikacijskim nastopom. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Za prvi del moške ekipe se je domače tekmovanje sklenilo že po današnjih kvalifikacijah. Prvi dan sta med moškimi na parterju nastopila Luka Terbovšek in Jure Weingerl, na konju z ročaji Jure Pavlica in Luka Kišek, na krogih pa Luka Bojanc.

Pavlica se je od moške vrste najbolj približal najboljši osmerici. Na konju z ročaji je z oceno 13,100 in devetim mestom poskrbel za slovenski moški dosežek kvalifikacij. Kišek (11,600) je bil 23.

Weingerl, dobil je oceno 13,600, se ni prebil v finalni krog na parterju, saj je v kvalifikacijah zasedel 12. mesto. Prav tako je brez finala na parterju ostal Terbovšek, ki je prejel oceno 12,950 za 20. mesto. Bojanc je slovenske nastope zaokrožil na 19. mestu na krogih, z oceno 11,650.

"Tako je, da so vsi bili blizu, a tudi daleč. Delali so napake in napakice, ki so jih stale finala. Dejstvo je, da na tej ravni morajo vsi narediti idealne izvedbe, da bi se lahko uvrstili v finale. Sposobni so, bili so pripravljeni, a nam danes žal ni uspelo," je bil komentar selektorja slovenske moške reprezentance Sebastijana Piletiča.

Najizkušenejši med domačimi telovadci Alen Dimec bo v kvalifikacijah bradlje nastopil v petek. V slovenski moški vrsti manjkata oba najboljša, Sašo Bertoncelj in Rok Klavora.

Tretja izvedba tekme svetovnega pokala v športni gimnastiki v Kopru se bo končala konec tedna s finalnimi nastopi.