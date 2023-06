Prvi mož OKS: Rusov in Belorusov na Ofemu ne bo

Franjo Bobinac je v intervjuju za Delo danes potrdil, da ruskih in beloruskih športnikov v Mariboru prihodnji mesec zagotovo ne bo.

"Soočali smo se predvsem z dvema izzivoma. Prvič, zagotavljanje varnosti reprezentanc, ki bodo tam tekmovale, in drugič, potencialni bojkot, s katerim so grozili mnogi, če bi tekmovali tudi Rusi in Belorusi," je o izzivih prihoda ruske in beloruske delegacije dejal prvi mož OKS. "Ko smo stvari poglobljeno pretehtali, smo sprejeli odločitev, da Rusov in Belorusov ne bo, na neki način je bilo za vse skupaj tako ali tako prepozno," je še dodal.

Obsodil je rusko agresijo na Ukrajino, a obenem mu je težko zaradi ruskih športnikov

Bobinac je v pogovoru za Delo obsodil rusko agresijo na Ukrajino in dodal, da zanjo ni opravičila, ob tem pa pripomnil: "Obenem se mi kot voditelju v športu in človeku zdi po svoje nepravično do športnikov in športnic iz Rusije in Belorusije, da ne morejo tekmovati, izgubili bodo celotne generacije."

Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomas Bach je pred časom s posameznimi članicami začel razpravo o nastopu Rusov in Belorusov na olimpijskih igrah v Parizu 2024.

"Diskusija v ničemer ne prejudicira nastopa športnikov v Parizu 2024, gre le za razpravo, ali bi lahko tem športnikom omogočili nastop na olimpijskih igrah, seveda brez simbolov, napisov in himne. To bi bilo lažje storiti v individualnih kot kolektivnih športih. Težko je oceniti, kaj se bo zgodilo, odločitve še ni, saj so stališča članic Moka zelo različna. Rešitev za ta problem je le ena - mir v Ukrajini," zagotavlja Bobinac.

Športniki bodo nastanjeni v študentskih domovih

Pripravljenost mariborskega Ofema, ki bo na sporedu med 23. in 29. julijem, ocenjuje kot "solidno", saj je pred organizatorji in ostalimi vpletenimi še precej delovnih dni in aktivnosti.

"Pred nekaj tedni so bili pri nas v Mariboru vodje odprav, zelo so zadovoljni. Morebitno težavo je predstavljala namestitev, a je rešeno tudi to. Športniki bodo spali predvsem v študentskih domovih, potem ko smo se s študenti pogovarjali tudi individualno, da so se strinjali s tem načrtom v času poletnih počitnic," je o Ofemu najprej dejal Bobinac.

"Vesel sem, da je vlada prek resornega ministrstva razumela pomen dogodka in zadnji hip podpisala pogodbo za 2,8 milijona evrov. S tem smo rešili glavni finančni izziv za ureditev infrastrukture," je še en vidik za morebitno uspešno organizacijo Ofema izpostavil predsednik OKS.

Bobinac je zadovoljen z dialogom z ministrstvom in vlado

Na čelu krovne športne zveze v Sloveniji je zdaj 64-letni poslovnež in športni funkcionar skorajda pol leta. Izvoljen je bil 16. decembra. Za zdaj pa je zadovoljen s kakovostnim dialogom z resornim ministrstvom in vlado, s katerim vsak mesec opravijo operativni sestanek.

"Z argumentirano razpravo smo že v prvem letu letni program športa (LPŠ) povečali skoraj za deset milijonov evrov, kar je skoraj za 30 odstotkov. Računamo, da bo LPŠ letos znašal že 41 milijonov evrov. Na 50 milijonov evrov za šport, ki sem jih napovedal v volilni kampanji, pa računam že v naslednjem letu," je v intervjuju za Delo dejal Bobinac.

