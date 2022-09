Katja piše zgodovino slovenske ritmične gimnastike

To je za 28-letno Vedenejevo brez dvoma krona dolge kariere. Najstarejša tekmovalka tega SP je sestavo s trakom izvedla brez velike napake in prejela oceno 29,900 točke. Isto oceno je za njo prejela tudi Izraelka Adi Asya Katz, vendar je kolajna po zaslugi boljše izvedbe pripadla Vedenejevi, ki je bila v sredo v finalu žoge šesta, s kiji (29,450) pa je danes zasedla osmo mesto.

Foto: Guliverimage

Še tretjo zlato kolajno tega SP, skupno pa že četrto, je v finalu s trakom, kamor se eni izmed favoritk za medaljo Nemki Darji Varfolomeev ni uspelo uvrstiti, osvojila Italijanka Sofia Raffaeli (32,650). Srebrna pa je bila domačinka Stiliana Nikolova (31,850); zanjo je to tretji naslov svetovne podprvakinje v Sofiji.

V prvi finalni odločitvi dneva, finalu s kiji, je Vedenejeva nastopila rutinirano, brez izgube rekvizita, vendar je izpustila tvegan element, kar ji je znižalo težavnost sestave. Ocena 29,450 je bila dovolj za osmo mesto.

Foto: Guliverimage

Zgodovinsko zmago za Nemčijo, prvo zlato kolajno na SP doslej, je osvojila Darja Varfolomeev s 33,550 točke. Gre za mlado varovanko nekdanje beloruske zvezdnice Julije Raskine, ki je skupaj s svojo mamo Natašo Raskino nekaj let živela in trenirala tudi v Sloveniji in tekmovala za ljubljanski klub Narodni dom. Pozneje je postala petkratna svetovna in dvakratna evropska prvakinja, leta 2000 v Sydneyju olimpijska podprvakinja, zdaj pa bogate izkušnje prenaša na mladi nemški rod.

Srebrno kolajno s kiji je na veselje domačih navijačev v dvorani Armejec osvojila Stiliana Nikolova (32,600), bronasta pa je bila Italijanka Sofia Raffaeli (31,850), čeprav je v sestavi naredila dve veliki napaki. Vendar jo rešuje visoka težavnost. Italijanska zvezdnica je že v sredo postala svetovna prvakinja z obročem in žogo, danes pa s trakom in bronasta s kiji.

Foto: Guliverimage

Poleg tega pa si je Vedenejeva danes preko kvalifikacij pritelovadila tudi sobotni finale mnogoboja. V točkovni zbir kvalifikacij namreč od štirih štejejo tri sestave; tudi v mnogoboju je bila najboljša Raffaelijeva (98,850), Vedenejeva (93,100) je na šestem mestu.

V soboto se bodo ritmičarke borile za prve tri vstopnice na olimpijskih igrah v Parizu 2024.

V petek in nedeljo bodo v Bolgariji nastopale skupinske sestave, Slovenija nima svoje ekipe. Sprva je na sporedu mnogoboj, kjer bodo prve tri ekipe svoji državi zagotovile mesto na prihajajočih olimpijskih igrah. Glavne favoritinje za kolajne, Rusinje in Belorusinje imajo tudi na tem prvenstvu zaradi ruske invazije na Ukrajino prepoved nastopa, so Italijanke, Bolgarke in Izraelke.