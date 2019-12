Navijači želijo kri in nokavte, a ob tem je stisnilo tudi njih #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bigi Boy prehitel sireno in nokavtiral Demolitan mana

Po boksarskem spektaklu v Savdski Arabiji, kjer je Anthony Joshua Andyju Ruizu vrnil za junijski poraz v New Yorku, se je borilno dogajanje preselilo v Washington, kjer smo v glavni borbi UFC-večera videli obračun orjakov, in sicer Nizozemca Alistaira Overeema in Jairzinha Rozenstruika.