Robert Černigoj do naslova svetovnega prvaka v praktičnem streljanju

Slovenski strelec Robert Černigoj je na prvenstvu Konfederacije strelskih zvez za praktično streljanje (IPSC) v Klerksdorpu v Južni Afriki osvojil naslov svetovnega prvaka v klasični diviziji.

Na tekmovanju, ki velja za največji dogodek v praktičnem strelstvu, je nastopilo več kot 1800 tekmovalcev in tekmovalk iz okoli 50 držav.

Slovenijo so v Južni Afriki zastopali še ena tekmovalka in trije tekmovalci. Natalija Krajnz je zasedla 28. mesto v skupini produkcija dame, Niko Legat 19. mesto v skupini produkcija senior, Aljoša Šumi 15. mesto v skupini produkcija junior, Nikola Nikolovski pa 211. mesto v skupnem seštevku.