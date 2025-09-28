Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
28. 9. 2025,
21.38

1 ura, 31 minut

Strelstvo

Robert Černigoj do naslova svetovnega prvaka v praktičnem streljanju

STA

Robert Černigoj | Robert Černigoj je v Klerksdorpu v Južni Afriki osvojil naslov svetovnega prvaka v klasični diviziji.

Robert Černigoj je v Klerksdorpu v Južni Afriki osvojil naslov svetovnega prvaka v klasični diviziji.

Slovenski strelec Robert Černigoj je na prvenstvu Konfederacije strelskih zvez za praktično streljanje (IPSC) v Klerksdorpu v Južni Afriki osvojil naslov svetovnega prvaka v klasični diviziji.

Na tekmovanju, ki velja za največji dogodek v praktičnem strelstvu, je nastopilo več kot 1800 tekmovalcev in tekmovalk iz okoli 50 držav.

Slovenijo so v Južni Afriki zastopali še ena tekmovalka in trije tekmovalci. Natalija Krajnz je zasedla 28. mesto v skupini produkcija dame, Niko Legat 19. mesto v skupini produkcija senior, Aljoša Šumi 15. mesto v skupini produkcija junior, Nikola Nikolovski pa 211. mesto v skupnem seštevku.

