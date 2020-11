Ristićeva v Zagrebu do polfinala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska karateistka Tjaša Ristić, aktualna evropska prvakinja v kategoriji do 61 kg, se je na močnem mednarodnem turnirju v Zagrebu prebila do polfinala in osvojila tretje mesto. V konkurenci 11 odličnih tekmovalk je zmago dosegla tudi Laura Potisk.

Ristićeva je v prvem krogu premagala Ukrajinko Anito Serogino in se ji tako oddolžila za poraz v finalu zadnjega evropskega prvenstva. V drugem krogu je bila Kranjčanka boljša od bosanske predstavnice Ivone Čavar, bronaste s svetovnega prvenstva 2016.

V polfinalu pa so Ristićevo ustavili Črnogorka Marina Raković, prav tako nosilka kolajne s SP 2016, in sodniki. Dvoboj se je namreč končal brez točkovne prednosti, sodniki pa so ocenili, da je bila Črnogorka aktivnejša.

Foto: Twitter/WKF

Po desetih mesecih ... končno spet tekma

"Končno spet ena normalna tekma po devetih mesecih. Bilo je zelo napeto, mešanica želje, veselja in seveda vprašanj, kako smo naredili priprave. Izkazalo se je za dobro, videla pa sem tudi, kaj moram taktično še malo izpiliti, da bi storila še korak naprej. A glede na prikazano v tej konkurenci sem z dosežkom zadovoljna," je po tekmi za STA povedala Ristićeva.

O samih borbah pa je dodala: "Posebej sladka je bila zmaga v prvem nastopu, saj gre za mojo večno tekmico. Tekmovalki iz BiH in Črne gore pa tekmujeta kategorijo višje, tukaj smo nastopali v absolutni, zato sem čakala na protinapade. S predstavnico BiH se je izšlo, proti Črnogorki pa sem bila nekajkrat zelo blizu, a izid je bil na koncu izenačen in sodniki so zmago prisodili njej. Vsekakor sem s pokazanim tukaj lahko vesela, saj zdaj vem, da smo trenirali res dobro."

Laura Potisk je v prvem krogu premagala Madžarko Nikolo Bartha, bronasto z EP 2013, nato pa izgubila z aktualno svetovno prvakinjo v kategoriji do 63 kg Ukrajinko Irino Zarecko, kasnejšo zmagovalko. Zarecka je v finalu ugnala Rakovićevo.

Tekmovalke se bodo zdaj začele pripravljati na novo sezono svetovnega pokala, ki naj bi se začel februarja na Portugalskem.