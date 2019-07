V Gwangjuju ameriško-ruski dan rekordov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški plavalec Calaeb Dressel je na svetovnem prvenstvu v Gwangjuju v polfinalu dosegel nov svetovni rekord na 100 m delfin. Nova svetovna rekorda sta bila danes postavljena tudi v 200 m prsno v moški konkurenci in 200 m hrbtno med ženskami, kjer sta nova mejnika dosegla Rus Anton Čupkov in Američanka Regan Smith.

Dressel je razdaljo dveh dolžin premagal v 49,50 sekunde in za 32 stotink izboljšal rekord slovitega rojaka Michaela Phelpsa s svetovnega prvenstva 2009 v Rimu in takratnega obdobja visokotehnoloških kopalk.

V Južni Koreji je s tem padel že drugi Phelpsov rekord. V četrtek je Američanu rekord na 200 m delfin odvzel Madžar Kristof Milak. Dvaindvajsetletni Dressel je bil z 21,18 nato najhitrejši še v polfinalu na 50 m prosto, a bil od svetovnega rekorda Brazilca Cesarja Ciela Filha počasnejši dobri dve desetinki sekunde.

Medtem se je 17-letna Smithova z dosežkom 2:03,35 kot prva ženska spustila pod mejo 2:04 minute na 200-metrski razdalji hrbtno. Star rekord rojakinje Missy Franklin je izboljšala za 71 stotink sekunde.

V uvodu v večer pa je za vseameriški rekord 52,04 poskrbela olimpijska prvakinja Simone Manuel in ubranila naslov iz Budimpešte na 100 m prosto. Na zunanji prvi progi je 22-letnica presenetila favorizirani Avstralko Cate Campbell in švedsko svetovno rekorderko Sarah Sjoestroem, ki sta se morali zadovoljiti s srebrom in bronom.

Druga polovica večera je bila povsem ruska. Čupkov je postal novi svetovni rekorder na 200 m prsno. V finalu svetovnega prvenstva je z dosežkom 2:06,16 kar za 56 stotink sekunde izboljšal rekord, ki ga je v četrtek v polfinalu dosegel Avstralec Matthew Wilson.

Wilson je v četrtek izenačil svetovni rekord Japonca Ippeia Watanabeja, prav ta dva plavalca pa sta danes osvojila srebro in bron. Avstralec je bil od rekorda oddaljen stotinko, Japonec pa šest, s čimer je bila disciplina med najmočnejšimi na tekmovanju.

V preostalih disciplinah je Rusinja Julija Jefimova prepričljivo dobila tekmo na 200 m prsno. Njen rojak Jevgenij Rilov je dobil tekmo na 200 m hrbtno in Ryanu Murphyju na drugem mestu preprečil, da bi vnovič zadonela ameriška himna.

V štafeti na 4 x 200 m prosto so se zmage veselili Avstralci in s svojo himno poskrbeli za spremembo glasbenega programa v bazenu v Gwangjuju.