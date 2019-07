Ledeckyjevi k hitri vrnitvi pomagalo tudi sporočilo Phelpsa

Ledeckyjeva je na SP nepričakovano odpovedala finale na 1500 m prosto in se nato pripravljala na današnji nastop na 800-metrski razdalji. "Bila sem 95-odstotno prepričana, da bom spet v bazenu za drugo najdaljšo disciplino," je dejala 22-letnica, ki na 800 m kravl brani naslov.

Kot pravi, je hitro okrevala, je pa veliko pila in spala. "Kaj se dogaja, ali si OK? To sporočilo sem od njega(Phelpsa op.p.) dobila sredi noči in res me je kar dvignilo nazaj na noge," je po srebru v štafeti, zmagale so Avstralke, pojasnila petkratna olimpijska prvakinja.

Ob tem je razkrila, da je bil dvodnevni počitek pravilna odločitev, saj je imela v kvalifikacijah na 1500 m prosto, kjer je sicer dosegla najboljši izid, resne težave. "Na 1100 metrih sem razmišljala o tem, da odneham. Nekako sem priplavala do konca, a takoj nato sem odšla h trenerjem in k zdravnikom. "

Plavalka tudi sama še ne ve, kaj točno se je dogajalo. "Počutila sem se dehidrirano, izgubila sem apetit in imela sem glavobole. Skupaj smo se zato odločili za počitek. Če ne bi bilo resno, finala ne bi nikakor odpovedala."