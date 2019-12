Rajko Hrvat vnovič veslač leta v Sloveniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Vsako priznanje je dokaz kakovosti in dobro opravljenega dela in seveda sem ga vesel. Tudi to mi daje veliko motivacijo za nadaljnje delo," je za STA ob prejemu priznanja povedal Hrvat, že dolga leta najboljši lahki skifist v državi.

Odločil se je, da se bo aprila podal v italijanski Varese, kjer bo nastopil v kvalifikacijah za olimpijske igre med težkimi veslači, zato je že začel priprave.

"Za mano so že prva testiranja, saj bo april prišel zelo kmalu in že takrat bom moral biti v vrhunski formi," je pojasnil Hrvat.

O svojih možnostih med težkimi veslači pa pravi: "Treba je verjeti v uspeh, sicer nima smisla, da potujem tja in povzročam zvezi stroške. Vidim priložnost in grem poskusiti."

Jubilejni priznanji za 30 let dela v veslanju sta prejela trenerja Dušan Jurše in Jan Ilar.