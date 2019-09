Bled najuspešnejši na DP, Hrvat prvak v enojcu

Bled je konec tedna gostil DP v veslanju. Najuspešnejši klub na tekmovanju, kjer je nastopilo 169 veslačev iz vseh slovenskih klubov, je bil domači VK Bled z 11 naslovi državnega prvaka in 28 medaljami, drugi je bil Argo Izola s petimi naslovi in skupno devetimi medaljami, tretje pa Dravske elektrarne Maribor s štirimi naslovi in 14 medaljami.

Med moškimi je v nedeljo v članski konkurenci naslov državnega prvaka v enojcu osvojil Rajko Hrvat (VK Argo Izola) pred Alešem Jalnom in Miho Aljančičem (oba VK Bled). Slednja dva sta v sobotnem delu zmagala tako v dvojcu kot v dvojnem dvojcu.

Med mladinci je najboljši posameznik postal Ljubljančan Urban Jerman, druga in tretja pa sta bila Blejca Semen Kravchuk in Jaka Vovk. V dvojnem dvojcu je zmagala ljubljanska posadka Maks Alič in Urban Jerman, v dvojcu pa blejska s Semenom Kravchukom in Aleksejem Tratnikom.

V ženski konkurenci je naslov državne prvakinje v enojcu tako v članski kot v mladinski konkurenci osvojila Ilaria Macchi (VK Argo Izola); med članicami velike konkurence ni bilo, v mladinski kategoriji pa je srebro pripadlo Koprčanki Neji Tepeš, bron pa Blejki Ruby Čop. Pri dekletih je v dvojnem dvojcu zmagala posadka VK Nautilusa iz Kopra z Noemi Zonta in Nejo Tepeš.

Tradicionalni zaključek veslaške sezone bo prihodnji konec tedna s sprintersko regato na Ljubljanici.