Rajko Hrvat po katastrofi v četrtfinalu zmagal v finalu C

Slovenski veslač Rajko Hrvat je v finalu C svetovnega prvenstva v Linzu v konkurenci lahkih veslačev zmagal (7:04,580) in tako osvojil končno 13. mesto. Dvojni dvojec Nik Krebs in Miha Aljančič bo v finalu D nastopil v soboto ob 9.43.

Slovenski veslač Rajko Hrvat si je finale C zagotovil v petkovem polfinalu svoje skupine C/D, ko je premagal nemški in japonski čoln.

Slovenski posadki sta bili neuspešni v četrtfinalu. Tako lahki skifist Hrvat kot dvojni dvojec sta v četrtfinalu zasedla peti mesti v svoji skupinah.

"Ne da je slabo, to je katastrofa. Imam še vročo glavo, treba je še trezno razmišljati, a menim, da to ni realno, da to ne more biti realnost. En razlog za ta neuspeh je, da so se mi ponovile težave z dihanjem, ki sem jih imel že na evropskem prvenstvu. Po njem sem stopil do psihologa, skupaj sva ugotovila, da imam podzavesten stres. Delal sem vaje, da bi bilo bolje, a očitno ni pomagalo," je po četrtfinalu povedal Hrvat.