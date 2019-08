Veslači na SP v Linzu le za finale C, Hrvat: To je katastrofa

Slovenski posadki na svetovnem veslaškem prvenstvu v Linzu sta bili neuspešni v četrtfinalu. Tako lahki skifist Rajko Hrvat kot dvojni dvojec Nik Krebs in Miha Aljančič sta v četrtfinalu zasedla peto mesto v svoji skupini in se s tem uvrstila v petkov boj za finale C, kar pomeni, da bi v najboljšem primeru lahko osvojila 13. mesto.

Posebno za Hrvata je to precej manj od pričakovanega, saj je napovedoval uvrstitev v finale A in boj za kolajne.

"Ne da je slabo, to je katastrofa. Imam še hladno glavo, treba je še trezno razmišljati, a menim, da to ni realno, da to ne more biti realnost. En razlog za ta neuspeh je, da so se mi ponovile težave z dihanjem, ki sem jih imel že na evropskem prvenstvu. Po njem sem stopil do psihologa, skupaj sva ugotovila, da imam podzavesten stres. Delal sem vaje, da bi bilo bolje, a očitno ni pomagalo," je dejal Hrvat, ki še ne ve, kaj bo z njegovo nadaljnjo kariero.

"O tem zdaj še nisem razmišljal. Nisem niti pomislil, da bi končal kariero, a zdaj res ne vem, kako naprej. Letos me čakata še dve tekmi, profesionalno ju bom opravil, potem pa bomo videli, kaj in kako. Dogovorjen sem za nov štiriletni ciklus, motiv za naslednje leto je svetovno prvenstvo na Bledu. Je pa velik problem, ker bom najbrž izgubil službo v slovenski vojski. Menim, da se mi je zaradi pritiska, da za službo potrebujem dober rezultat, pojavil ta stres, ki ga nisem znal obvladati," je razočaran Primorec.

Preberite še: