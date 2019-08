Krebs in Aljančič napredovala v četrtfinale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nik Krebs in Miha Aljančič sta se uvrstila v četrtfinale. Foto: VZS

Slovenska veslača Nik Krebs in Miha Aljančič sta se na svetovnem prvenstvu v avstrijskem Linzu uvrstila v četrtfinale. V današnjem repasažu sta slavila v prvi skupini, za slovenskim dvojnim dvojcem so se uvrstile posadke iz Kube, Norveške, Indije in Zimbabveja.