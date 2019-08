Tragedija paraveslača na Donavi pred SP

Med popoldanskim treningom se je 33-letni veslač, ki se je pripravljal na svetovno prvenstvo paraveslačev, to bo potekalo hkrati z veslaškim SP, prevrnil in izginil v reki. Šlo naj bi za Dzmitry Ryshkevich, a informacija še ni uradna.

Čeprav so nesrečo opazili gasilci in so ga reševalci takoj začeli iskati, mu niso mogli pomagati. Šele čez tri ure so truplo 33-letnika iz reke potegnili potapljači. Vzroka smrti za zdaj uradno še niso potrdili.

Preberite še: