Rajko Hrvat v petkov finale lahkih skifov

V Hrvatovi polfinalni skupini sta pred tekmovalcem izolskega Arga tekmo končala Švicar Andri Struzina in Urugvajec Bruno Cetraro Berriolo. Še na 1500 metrih je prepričljivo vodil Hrvat, v finišu pa sta tekmeca prehitel za nekaj desetink. Iz druge skupine so se v finale prebili Grk Antonios Papakonstantinu, Italijan Gabriel Soares in Francoz Baptiste Savaete.

"Iz mojega vidika je bila tekma izpeljana perfektno. Na koncu sem imel tako dobro pozicijo, da ni bil potreben finiš in sem z močmi že varčeval za finale. Enostavno ni imelo smisla, da se borim za višjo pozicijo in upam, da sem tako nekaj pridobil za jutri," je po polfinalu za STA povedal Hrvat.

Jasni so tudi načrti za finale. "Zelo pomembno bo, komu bo uspela najboljša regeneracija. Nato bo treba iti v tekmo brezkompromisno že vse od začetka. Morda po kakovosti malce odstopa Grk, a v finalu nas je šest in računati je treba prav z vsemi. V finalu bo treba tudi verjeti vase in pokazati najboljšo tekmo."

Ostale tri slovenske posadke v Račicah nastopajo popoldan.

