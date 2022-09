Pozitivna ocena le za Hrvata, preostale posadke za pričakovanji

Hrvata je v predtekmovalni skupini ugnal le Urugvajec Bruno Cetraro Berriolo. "Prva tekma je vedno preverjanje forme in odpiranje ventilov. Nastop nikakor ni bil optimalen, a za prvi nastop je dober. Se pa vse skupaj da nadgraditi. Zdaj me čakata dva dneva treninga, nato pa bo treba pokazati še več," je po tekmi za STA povedal Hrvat in dodal, da v konkurenci velikih sprememb ni, novi so seveda mladi veslači, ki se priključujejo najboljšim.

A tako za lahke skife kot tudi za vse ostale posadke velja, da prvi nastop še nikakor ni pokazal pravega razmerja moči na vodi, to bo v resnici vidno prvič v polfinalu, ko se bo najboljših 12 posadk spopadlo za mesta v finalu.

Preostale slovenske posadke zaostale za pričakovanji

Za ostale tri slovenske posadke velja, da so zaostale za pričakovanji. Skifista Filip Matej Pfeifer iz Ljubljanice in Nina Kostanjšek iz izolskega Arga sta bila vsak v svoji skupini med šestimi posadkami na šestem mestu.

Mariborčana Jaka Čas in Nik Krebs sta med dvojci brez krmarja zasedla peto mesto, a je bil v konkurenci en čoln manj. Za vse tri čolne bo pomemben repasaž v ponedeljek popoldan, ki bo odločal o napredovanju in boju za višje uvrstitve.