Jošt Zakrajšek državni prvak na tisoč metrov

Sprinterji in sprinterke na mirnih vodah so v soboto nastopili v nič kaj prijetnih tekmovalnih razmerah na državnem prvenstvu na Bledu, kjer so se borili za kolajne na tisočmetrski razdalji. V članski moški konkurenci kajakašev se je zmage veselil Jošt Zakrajšek. V članski ženski konkurenci je bila najboljša Szilvia Kollo.

Kajakaš tacenskega kluba Jošt Zakrajšek, ki je uspešno tekmoval na največjih mednarodnih tekmovanjih letošnje sezone, je po pričakovanjih zmagal v finalu članov na tisoč metrov, a zmaga ni bila enostavna.

Manj kot sekundo za njim je namreč v cilj priveslal Tit Faletič, medtem ko je bronasta kolajna pripadla Matiji Preskarju, ki pa je imel za vodilno dvojico že večji zaostanek.

V članski ženski konkurenci je bila najboljša članica kajakaškega-kanu kluba Orka iz Ankarana Szilvia Kollo, druga je bila članica novega kluba Zlatorog iz Tolmina Carolina Moncorvo, tretja pa kajakašica Žusterne Metka Volk Štefič.

V mladinski konkurenci kajakašev na tisoč metrov je bil najboljši član Soških elektrarn Matevž Manfreda, dobitnik treh kolajn na letošnjem evropskem in svetovnem mladinskem prvenstvu, drugi je bil Ljubljančan Tjaš Til Kupsch, tretji pa Santiago Leban Parada.

Med mladinkami je zmagala Tia Franca pred Lucijo Olenik in Hano Bedrnjak. Med mladinskimi kajakaškimi dvojci na tisoč metrov je bila najboljša naveza Vid Černe - Matevž Manfreda, druga sta bila Tjaš Til Kupsch in Blaž Mihelič, tretja pa Santiago Leban Parada in Gašper Manfreda.

Med mladinkami sta bili v dvojcu najhitrejši Eva Plesničar in Zala Jakulin, drugi sta bili Tia Franca in Lucija Olenik, tretji pa Anja Lamot in Eleonora Pogačnik.

Državno prvenstvo se bo danes nadaljevalo s tekmami na 500- in 200-metrskih razdaljah.