Tekma Jošta Zakrajška na EP zaradi neurja v nedeljo

Slovenski kajakaš na mirnih vodah Jošt Zakrajšek bo na evropskem prvenstvu v Münchnu v maratonu na 5000 m nastopil v nedeljo, saj so bile zadnje tri današnje tekme v regatnem centru zaradi izjemno močnega naliva odpovedane in prestavljene, so sporočili organizatorji.