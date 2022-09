Slovenci na Češkem največ upov polagajo na Hrvata

Na letošnjem svetovnem prvenstvu v veslanju, ki se bo konec tedna začelo v Račicah na Češkem, bo nastopilo 930 tekmovalcev in tekmovalk iz 65 držav. Med njimi bo pet slovenskih, in sicer Filip-Matej Pfeifer in Nina Kostanjšek v enojcih, Jaka Čas in Nik Krebs v dvojcu brez krmarja ter Rajko Hrvat v lahkem enojcu.

Filip-Matej Pfeifer bo prvič nastopil na članskem svetovnem prvenstvu, potem ko je bil letos v kategoriji članov že uspešen s šestim mestom na prvi tekmi svetovnega pokala v Beogradu in devetim mestom na evropskem prvenstvu v Münchnu. Tokrat bo nastopil v konkurenci kar 40 moških enojcev, ki so tradicionalno najštevilčnejša disciplina na SP.

Nina Kostanjšek je prav tako novinka na največjem tekmovanju, kjer bo nastopila v konkurenci 25 skifistk. Svojo najboljšo uvrstitev je dosegla prav v letošnji sezoni, pred mesecem dni je bila deveta na EP v Münchnu.

Dvojec Jaka Čas in Nik Krebs je že nekaj bolj izkušen in tudi ta posadka, ki je v konkurenci do 19 in 23 let že osvajala medalje, je letos naredila velik korak naprej. Na svetovnem pokalu maja v Beogradu sta bila Čas in Krebs sedma, na prvenstvu stare celine v bavarski prestolnici pa osma.

Najizkušenejši član reprezentance je lahki skifist Rajko Hrvat, ki se je letos vrnil med finaliste - na svetovnih pokalih je bil drugi in šesti, na EP v Münchnu pa četrti. Tako ima tudi on odlično popotnico za ponovni naskok na finale SP, kjer je bil nazadnje leta 2016. Tudi Hrvat bo nastopil v številčni konkurenci - lahkih enojcev bo na startu 30.

"Največ spet pričakujemo od Rajka Hrvata, ki tudi tokrat lahko poseže po finalu. Za ostale je cilj prva polovica, kar za dvojec pomeni vsaj polfinale, za oba skifa pa je ta cilj v tem trenutku še malo visok. Med skifisti je 40 čolnov, med dekleti 30," je za STA ocenil selektor veslaških reprezentanc Jan Ilar.

Ta se je ozrl tudi v konkurenco, saj se bodo veslači po treh letih in koronski krizi prvič srečali na svetovnem prvenstvu. "Evropejce precej dobro poznamo, pa tudi lani smo evropsko prvenstvo izpeljali. Lahko rečem le, da se je nadaljeval trend iz preteklosti, da vse več držav posega v vrh. Majhna neznanka pa so ostale velesile Nova Zelandija, Avstralija, Kanada in ZDA."

Vsi štirje čolni bodo prvič nastopili že v nedeljo, ko bodo na sporedu predtekmovanja.