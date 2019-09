Ragbisti Samoe na Japonskem skrivajo tetovaže

Japonska gosti letošnje svetovno prvenstvo v ragbiju. Igralci iz Samoe pa so se posebej potrudili in skušajo prikriti svoje tetovaže, ki so del tradicije in kulture v Samoi. Gre za spoštovanje do gostiteljev prvenstva, ki tetovaže še vedno povezujejo z jakuzami - člani japonske mafije.

V Deželi vzhajajočega sonca zadevo jemljejo resno in denimo v slovitih naravnih kopališčih v Onsenu še vedno zavračajo goste, ki so tetovirani.

A tudi Japonci so v svoji gostoljubnosti naredili korak proti tujim športnikom in turistom in prav za obdobje SP so nekoliko omilili pravilnike v zvezi s tetovažami. Kot so zapisali na spletni strani Mednarodne ragbi zveze, se upravniki kopališč predpisov v času SP ne bodo držali povsem dosledno.

V primeru Japonske in Samoe gre za zanimiv nasprotni odnos do tetovaž. Na Samoi tetovirajo že dečke, s čimer ti dobijo znak pripadnosti družbi. Obe strani pa sta med SP pokazali veliko spoštovanje drugačnosti in se trudita ustreči druga drugi. V samojski reprezentanci ob tem seveda poudarjajo, da med treningi in tekmami določenih tetovaž pač ni moč prikriti.