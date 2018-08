Prvi del sezone si je vzel "na izi", zdaj pa je čas za dober rezultat

Benjamin Savšek nas je v zadnjih letih razvajal z vrhunskimi rezultati, letos pa mu ne gre vse po načrtih. Na tekmah svetovnega pokala se je najviše uvrstil na zanj skromno peto mesto. In kje 31-letni Ljubljančan vidi razlog?

"V prvem delu sezone sem imel veliko dotikov, tako da so me kazenske sekunde oddaljile od dobrih uvrstitev. Zdaj sem se na treningih osredotočil na to, da delam manj napak. V svojih vožnjah poskušam biti čim hitrejši. Če vozim na nož, nimam vsega pod nadzorom in potem se hitro zgodi napaka. Najpomembnejše bo, da se bom osredotočil na svoj nastop," pred tekmo svetovnega pokala v domačem Tacnu razmišlja Savšek.

Benjamin Savšek s trenerjem Jožetom Vidmarjem. Lani je v Pauju v Franciji dosegel naslov svetovnega prvaka. Foto: Nina Jelenc

Beni, kot ga kličejo prijatelji, je na največjih tekmovanjih posamično dosegel šest medalj. Štiri na svetovnem prvenstvu in dve na evropskih prvenstvih. Celo vrsto uspehov ima tudi na tekmah svetovnega pokala. Zadnji velik uspeh je dosegel lani, ko je postal svetovni prvak. Kot nam je Savšek priznal v pogovoru, si je prvi del sezone vzel malo bolj "na izi".

"V tem športu sem že veliko dosegel in rekel sem si, da bom šel letos v uvod sezone malo bolj umirjeno, tudi če ne bo na vsaki tekmi vrhunskega rezultata. Tudi zaradi nekoliko slabših rezultatov se ne bom obremenjeval. Pomembnejši mi je drugi del sezone. Torej svetovno prvenstvo, domača tekma v Tacnu in to, da poskušam ujeti val uspehov iz preteklih sezon."

Zaradi domače tekme in prihajajočega svetovnega prvenstva je letos poleti več treniral. Zadnji mesec je veliko časa prebil v Tacnu, kjer sta z dolgoletnim trenerjem Jožetom Vidmarjem brusila formo. Naš najboljši kanuist ne skriva želje, da se tekma čim prej začne. O rezultatu noče razmišljati. Beni je namreč pred dvema letoma v Tacnu zmagal in tudi letos velja za favorita. "Nerad kaj napovedujem. Poskušam dati od sebe svoj maksimum in se osredotočati nase. Le tako lahko dosežem dober rezultat."

"Proga v Tacnu je svetovno znana in velika škoda bi bila, če bi ta objekt propadel." Foto: Nina Jelenc

Bilo bi škoda, če bi ta objekt propadel

Že Peter Kauzer je pred dnevi opozoril na slabo stanje tacenske proge. Na domačo progo je še bolj navezan Savšek, saj je dobesedno odraščal na tej progi. In še kako hudo mu je, ko vidi, kako tacensko progo najeda zob časa. "Tudi jaz si želim, da bi končno prenovili kajakaški center. Proga v Tacnu je svetovno znana in velika škoda bi bila, če bi ta objekt propadel. Mislim, da bi ga bilo treba posodobiti in da bi bila to velika pridobitev za Ljubljano. Mislim, da v to okolje spada lep kajakaški center," je dodal Beni.