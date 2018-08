Peter Kauzer: Mislim, da je že čas, da se nehamo spraševati …

Konec tedna bo v Tacnu tekma svetovnega pokala, kjer bo glavno slovensko orožje aktualni evropski prvak in srebrni olimpijec iz Ria Peter Kauzer. Ta je bil v pogovoru tudi kritičen nad pogoji za treninge v Sloveniji. "Imamo zelo dobre rezultate na vseh velikih tekmah in da si ne zaslužimo ene moderne proge, se mi zdi smešno."

Kajakaši in kanuisti na divjih vodah se bodo po daljšem poletnem premoru znova pomerili. Tacen bo še enkrat znova gostil tekmo svetovnega pokala. V preteklih letih so slovenski tekmovalci dosegli že mnogo vrhunskih uspehov. Največ zmag, štiri, je dosegel Peter Kauzer, ki si je med premorom vzel nekaj časa za morje in družino.

"Po eni strani mi je ta odmor ustrezal, po drugi strani pa ne, ker sem v prvem delu ujel dober tekmovalen ritem. Že pred sezono sem govoril, da je moj glavni cilj sezone drugi del sezone. Že nekaj zadnjih let delam tako, da formo nadgrajujem iz tekmo v tekmo, torej do najpomembnejše tekme. Tako bo tudi letos,"

Peter Kauzer je letos v Pragi postal evropski prvak. Foto: Grega Valančič / Sportida

Slabo stanje tacenske proge je že dolga zgodba. Debate o tem se še bolj razvijejo, ko pride do tovrstnih tekmovanj. Našim organizatorjem proga nemalokrat dela sive lase. Že kakšen močnejši dež lahko "odplakne" tekmo. Težave bi lahko imeli že ta konec tedna, ko je napovedan dež. Da je čas za spremembo, meni tudi 34-letni Hrastničan.

"Kaj si mislim o tem? Smo ena najuspešnejših nacionalnih zvez. Imamo zelo dobre rezultate na vseh velikih tekmah in da si ne zaslužimo ene moderne proge, se mi zdi smešno. Gradijo se centri za marsikateri šport, samo za nas ne. Vsi si ga zaslužijo, to moram povedati, ampak če si drugi zaslužijo, potem je čas, da si ga tudi mi. Mislim, da je že čas, da se ob vsaki tekmi nehamo spraševati, ali tekma bo ali ne … S sodobnim objektom bi imeli boljše pogoje in bi bili še bolj konkurenčni."

"Nad rezultatom sem bil še sam presenečen." Foto: Nina Jelenc

Na državnem prvenstvu jih je pustil šest sekund zadaj

Na zadnjem državnem prvenstvu, ki je bilo to leto organizirano v Hrastniku, je Kauzer suvereno zmagal. Drugega tekmovalca je prehitel za šest sekund, kar je v kajaku na divjih vodah ogromen zaostanek. Ob tem se poraja vprašanje, koliko so kakovostni drugi slovenski tekmovalci.

"Nad rezultatom sem bil še sam presenečen. Na tistem delu, kjer je bilo državno prvenstvo, dejansko nič ne treniram. Tam tudi vrat po navadi nimamo postavljenih. Državno prvenstvo je bilo organizirano v sklopu 20-letnice hrastniškega kluba. Po 20 letih je bil lepo tekmovati v domačem kraju. Je pa seveda malo drugače. Tam je naravna struga in voziti moraš drugače kot na umetnih progah, in ne kot so navajeni tekmovalci. In tukaj pride do izraza občutek stare šole kajaka."

Tacen mu še najmanj ustreza Peter Kauzer znamenito tacensko zapornico zelo dobro pozna. Foto: Sportida

V nadaljevanju sezone Kauzerja čakajo tekme, kjer je dosegal največje uspehe. Poleg Tacna ga čaka finale svetovnega pokala v španskem La Seu d'Urgellu, kjer je prvič osvojil naslov svetovnega prvaka. Nato ga čaka še svetovno prvenstvo v Braziliji, kjer je bil pred dvema letoma na OI srebrn.

"Če pomislim, je Tacen proga, ki mi od teh še najmanj ustreza. V Tacnu treniram vsaj dvakrat na teden, tako da progo zelo dobro poznam. La Seu d'Urgell mi že od nekdaj leži in tam se počutim, kot da bi šel na dopust. Vse imaš blizu in ne potrebuješ niti avta, da prideš do proge. Rio pa je pač Rio. Tam sta bili dve tekmi in po eni strani komaj čakam tekmo in da se vrnem na kraj 'zločina'. Po drugi strani pa ne vem, kakšna je situacija tam glede varnosti. Morali bomo biti malo bolj previdni. Sam se bom osredotočil samo na tekmo," je še povedal zadnja leta naš najboljši kajakaš.