Peter Kauzer mladce pustil daleč zadaj

V Hrastniku je v soboto potekalo državno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. V absolutni konkurenci so se naslovov državnih prvakov veselili Peter Kauzer med kajakaši, Eva Terčelj med kajakašicami, Alja Kozorog med kanuistkami in Benjamin Savšek med kanuisti. Poleg članskih naslovov so danes razdelili še kolajne med mlajšimi člani ter mladinci in mlajšimi mladinci.

Peter Kauzer na domači progi v Hrastniku ni imel nikakršnih težav in je prišel do novega naslova državnega prvaka. Bil je skoraj šest sekund hitrejši od najbližjega zasledovalca Žana Jakšeta, na tretjem mestu pa je državno prvenstvo končal Vid Kuder Marušič.

Jakše in Kuder Marušič sta bila prva in druga med mlajšimi člani, tretji pa je bil Lan Tominc. Slednji je osvojil naslova tako med mladinci kot mlajšimi mladinci. Med mladinci sta mu družbo na zmagovalnem odru delala Luka Oplotnik in Vid Oštrbenk, med mlajšimi mladinci pa Jan Ločnikar in Urban Gajšek.

Eva Terčelj Foto: Urban Meglič/Sportida

Med kajakašicami je s progo najbolje opravila Eva Terčelj, druga je bila svetovna mladinska prvakinja in evropska mladinska podprvakinja Eva Alina Hočevar, tretja pa Ajda Novak. Hočevarjevi so zlate kolajne podelili tako v konkurenci do 23 let, kot med mladinkami in mlajšimi mladinkami. Lea Novak je bila druga med mlajšimi članicami in mladinkami, medtem ko je srebro med mlajšimi mladinkami osvojila Zala Zanoškar. Med mlajšimi članicami je bila bronasta Alja Kozorog, med mladinkami Zala Zanoškar, med mlajšimi mladinkami pa Sara Belingar.

Med kanuisti je slavil Benjamin Savšek, pred Luko Božičem in Juretom Lenarčičem. V konkurenci kanuistov do 23 let je bil najboljši Žiga Taljat, drugi je bil Tine Kancler, tretji pa Klemen Vidmar. V mladinski konkurenci je bil najhitrejši Juš Javornik, drugo mesto je zasedel Jaka Bernat, tretje pa Nejc Polenčič. Najboljši mlajši mladinec je bil Martin Gale, drugi je bil Maj Oštrbenk, tretji pa Nik Gerčer.

Alja Kozorog je slavila med kanuistkami. Foto: Nina Jelenc

Tekmovale so tudi kanuistke. Med članicami je naslov pripadel Alji Kozorog, druga je bila Nina Bizjak, tretja pa Eva Terčelj. Kozorogova in Bizjakova sta bili prva in druga med mlajšimi članicami, na tretje mesto pa se je uvrstila Eva Alina Hočevar. Slednja je slavila med mladinkami, pred Leo Novak in Heleno Domajnko.