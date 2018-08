Kauzer se ne pritožuje, Terčeljeva že dolgo ne tako nasmejana #video

Slovenski tekmovalci so od leta 1988 v Tacnu dosegli že 12 zmag. Prvič je leta 1995 slavil Andraž Vehovar, srebrni olimpijec iz olimpijskih iger v Atlanti. Največ, kar štiri, pa jih je zbral nihče drug kot Peter Kauzer, ki bo v Tacnu eden izmed glavnih favoritov za zmago. Sicer pa je v slovenski reprezentanci čutiti zelo dobro vzdušje, tako da rezultati ne bi smeli izostati.

Peter Kauzer je letos že osvojil naslov evropskega prvaka. Foto: Grega Valančič / Sportida

"Želje so v skladu s sezono, kot je bila do zdaj. Počutim se dobro. Zaupam opremi, s katero veslam. Uživam v čolnu in po navadi, če uživam, pride tudi dober rezultat," je v uvodu povedal Peter, ki je letos na EP v Pragi osvojil naslov evropskega prvaka, nato pa je na tekmah svetovnega pokala osvojil še eno prvo in eno drugo mesto. To pomeni, da je tudi v igri za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala.

"Če zmagaš v skupnem seštevku svetovnega pokala, pomeni, da si celotno sezono dobro vozil. Na žalost v Tacnu ne bo vodilnega v skupnem seštevku svetovnega pokala - Joeja Clarka. Po tej strani imamo možnost, da ta zaostanek izničimo, ampak menim, da se bo vse odločalo v finalu svetovnega pokala v La Seu d'Urgellu, ko štejejo dvojne točke ... Na koncu moraš vselej pokazati svojo najboljšo vožnjo," je še povedal 34-letni Hrastničan. Poleg njega bodo v kajaku nastopil še Martin Srabotnik, Niko Testen in Žan Jakše.

Foto: Vid Ponikvar

Benjamin Savšek bi rad pokazal, kam dejansko spada

Če gre Kauzerju kot po maslu, ne moremo to trditi za kanuista Benjamina Savška, aktualnega svetovnega prvaka. Ta letos še ni stal na stopničkah. Najboljši rezultat je dosegel na svetovnem pokalu v Krakovu, ko je bil peti. Beni je na zadnji tekmi v Tacnu leta 2016 pokoril vso konkurenco in zmagal.

"Vsekakor v letošnji sezoni ni šlo vse po mojih načrtih. Upam, da se bom na tej tekmi izstrelil malo višje in da bom sezono zaključil tako kot v preteklih sezonah," je povedal Savšek, ki je tako rekoč zrasel s tacensko progo. "Domačo progo bom poskušal obrniti sebi v prid, vsekakor pa ne bo lahko. Poskušal se bom osredotočiti na svoj nastop in priti čim višje," je še dodal najboljši slovenski kanuist zadnjih let.

V kanuju je do zdaj slovensko čast reševal Luka Božič Foto: Nina Jelenc

Pravzaprav je letos po rezultatih prvi kanuist Luka Božič. Ta je letos že stal na stopničkah v Augsburgu, v Krakovu pa je bil četrti. Primorec, ki zadnje leto živi v Ljubljani, veliko pričakuje tudi od tekme v Tacnu. "Zame je ta svetovni pokal eden pomembnejših, saj živim v Ljubljani in treniram na tej progi. Mislim, da sem progo dobro naštudiral in da lahko nadaljujem serijo dobrih rezultatov v letošnji sezoni." Poleg Savška in Božiča bosta slovenske barve branila Jure Lenarčič in Anže Berčič.

Foto: Urban Meglič/Sportida

Eva Terčelj želi nadaljevati v tem ritmu

Med kajakašicami je letos najboljši rezultat dosegla Eva Terčelj, ki je bila v Augsburgu tretja, prav tako je slast stopničk okusila tudi v Tacnu, ko je bila leta 2013 tretja. "Prvi del sezone se je odvil kar lepo. Počutila sem se dobro in ujela dober tekmovalni ritem. Želim si, da bi v tem ritmu nadaljevala in uživala na progi. Čeprav je domača proga, tega ne smemo podcenjevati in moramo pokazati vse, saj so tudi druge tekmovalke zelo dobre," je dejala Terčeljeva. Ljubljančanka je bila na novinarski konferenci zelo dobre volje in morda je tudi to napoved še za vrhunski rezultat. Med kajakašicami bosta od Slovenk nastopili še Urša Kragelj in Ajda Novak, med kanuistkami pa Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Nina Bizjak.

Jakoba Marušiča, vodjo tekmovanja, skrbi z prihodnost Tacna. Foto: Vid Ponikvar

Na novinarski konferenci je spregovoril tudi Jakob Marušič, prvi mož organizacije v Tacnu, ki je še enkrat več potožil nad že zelo dotrajano tacensko progo. "Tacen je proga, ki je v naravni strugi in je samo na pol umetna proga. Prva tekma je bila organizirana pred 80 leti in vsa ta leta samo nekaj "flikamo". Proga se navzven spreminja, v svojem bistvu pa ostaja enaka. V zadnjem času se izkazuje, da se brez sodobnega objekta največjih tekmovanj ne da več organizirati. Prej ali slej se bomo morali s tem spoprijeti tudi mi," je v zaskrbljenem tonu razlagal Marušič, ki se med drugim boji, da Tacen v prihodnje ne bo mogel več organizirati največjih tekem.

Spored tekmovanja v Tacnu:

- petek, 31. avgusta:

9.00-11.30 kvalifikacije C1M, K1Ž

13.45-16.20 kvalifikacije C1Ž, K1M

- sobota, 1. septembra:

9.00-11.10 polfinale C1M, K1Ž

12.00-13.15 finale C1M, K1Ž

14.30-14.40 polfinale C2MX

15.30-15.40 finale C2MX

- nedelja, 2. septembra:

9.00-11.30 polfinale C1Ž, K1M

12.00-13.15 finale C1Ž, K1M

15.00-15.50 ekstremni slalom