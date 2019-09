Primorec za slovo od Bologne 21.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Italiji se je danes končalo evropsko prvenstvo z malokalibrskim orožjem na 25 in 50 metrov. Za slovo od Bologne je Jože Čeper v pištoli s središčnim vžigom na 25 m zasedel 21. mesto. Od danes do četrtka bo v bližnjem Tolmeču še EP z velikokalibrsko puško na 300 m, slovenske barve pa bodo zastopali Rajmond Debevec, Robi Markoja in Dušan Ziško.