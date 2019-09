Markoja najboljši Slovenec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska strelska reprezentanca je po dvodnevnem tekmovalnem premoru znova stopila na veliko sceno na evropskem prvenstvu z malokalibrskim orožjem na 25 in 50 metrov v Bologni. Na današnji moški tekmi v olimpijski disciplini malokalibrska puška trojni položaj na 50 m je bil najboljši Robi Markoja, ki je s 1162 krogi zasedel 47. mesto.

Na strelskem maratonu sta nastopila še dva slovenska strelca. Šestinpetdesetletni Rajmond Debevec, nekdanji svetovni rekorder ter olimpijski prvak v tej najbolj zahtevni strelski disciplini, je s 1160 krogi osvojil 51., Jakob Petelinek pa s 1145 krogi 65. mesto.

Slovenija je ekipno tekmo končala na zadnjem, 19. mestu (3467). Zlato kolajno je z novim svetovnim in evropskim rekordom osvojila Norveška (3540), srebrno Češka (3526), bronasto pa Madžarska (3518).

Markoja je na današnji posamični preizkušnji v klečečem položaju zadel 390, v ležečem 393, v stoječem pa 379 krogov. Debevec je bil najbolj natančen v ležečem položaju (397), kleče je zadel 389, v zadnjih letih njemu neljubemu stoječemu položaju pa 374 krogov. Petelinek je kleče zadel 379, leže 390, stoje pa 376 krogov.

V kvalifikacijah je bil najboljši Norvežan Simon Claussen, ki je zadel 1182 krogov. Poleg njega so se v finale prebili še njegova rojaka Henrik Larsen in Jon-Hermann Hegg, Litovec Karolis Girulis, Italijan Lorenzo Bacci, Čeha Petr Nymbursky in Filip Nepejchal ter Britanec Dean Bale.

Debevec in Markoja še na evropsko prvenstvo z velikokalibrsko puško

Debevec, ki je na tukajšnji tekmi v disciplini malokalibrska puška leže na 50 metrov zasedel solidno 19. mesto, in Markoja bosta prihodnji teden nastopila še na evropskem prvenstvu z velikokalibrsko puško na 300 metrov, na vojaškem strelišču v Tolmeču pri Vidmu pa se jima bo pridružil še Dušan Ziško.

Rajmond Debevec je končal na 51. mestu.

V današnjih dopoldanskih urah je na strelsko črto stopila tudi Denis Bola Ujčič. Izkušena strelka iz Postojne je opravila polovico tekme s pištolo na 25 metrov. V preciznem delu dvodnevne preizkušnje je zadela 285 krogov, v soboto je pred njo še nastop v hitrostrelnem programu. Po "prvem polčasu" dvodnevne tekme, ki bo na programu poletnih olimpijskih iger prihodnje leto v Tokiu, je v vodstvu Grkinja Anna Korakaki (295).

Čeper še v boj s hitrostrelno pištolo

Danes bo nastopil tudi Jože Čeper. Komaj 22-letni strelec iz Gornjih Ležeč je na tekmi s standardno pištolo osvojil sijajno šesto mesto, kar je doslej tudi najboljša slovenska uvrstitev v Bologni, danes pa ga čaka še tekma v olimpijski disciplini hitrostrelna pištola na 25 metrov.

V soboto bodo na veliko sceno stopile tudi Živa Dvoršak, Urška Kuharič in Klavdija Jerovšek. Pred njimi je tekma v kraljevski strelski disciplini - malokalibrska puška trojni položaj na 50 metrov. Naše strelke se na uvodni tekmi z malokalibrsko puško leže v Bologni niso posebej izkazale, Dvoršakova je s 615,8 kroga zasedla 49., Kuharičeva s 615,5 kroga 51., Jerovškova pa s 611,2 kroga 58. mesto.

