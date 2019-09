Bleda predstava Slovenk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska strelska reprezentanca se na evropskem prvenstvu v Bologni ni izkazala na današnji ženski tekmi v disciplini malokalibrska puška leže na 50 metrov. Od treh Slovenk je bila najboljša Živa Dvoršak, ki je zadela 615,8 kroga in zasedla 49. mesto. Urška Kuharič (615,5) je tekmo končala na 51., Klavdija Jerovšek (611,2) pa na 58. mestu.

Na današnji preizkušnji na Apeninskem polotoku je bila razred zase Rusinja Julija Zikova, ki je zadela 627,8 kroga. Drugo mesto je osvojila Nemka Eva Rösken (624,9), tretje pa Madžarka Gitta Bajos (624,4).

V ekipni konkurenci je ruska reprezentanca - poleg Zikove sta nastopili še Marija Ivanova in Polina Horoševa - dosegla nov svetovni in evropski rekord, ki poslej znaša 1871,6 kroga. Slovenija je tekmo končala na zadnjem, 16. mestu, slovenske strelke so skupno zadele 1842,5 kroga.

Danes bo na sporedu še moška tekma v disciplini malokalibrska puška leže na 50 metrov, ki ni več na programu poletnih olimpijskih iger. Slovenske barve bodo zastopali Rajmond Debevec, Robi Markoja in Jakob Petelinek.

Katarina Fevžer, edina slovenska predstavnica v mladinski konkurenci v Bologni, je na tekmi z malokalibrsko puško leže na 50 metrov osvojila 23. mesto, potem ko je zadela 611,8 kroga.

