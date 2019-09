Primorski strelec Jože Čeper šesti na EP v Bologni

Dvaindvajsetletni Jože Čeper je sijajno opravil današnjo nalogo v strelnih serijah v 150, 20 in 10 sekundah. V prvi kvalifikacijski skupini je osvojil zasedel mesto, četrtouvrščeni Italijan Alessio Torracchi, ki je prav tako zadel 567 krogov, pa je bil v prednosti zaradi večjega števila notranjih centrov.

Pred tekmovalcem iz Gornjih Ležeč na Krasu so se uvrstili sami znani strelci s pištolo, kot so Ukrajinec Pavlo Korostilov (573), Turek Yusuf Dikec (571) in Nemec Christian Reitz (570). Omenjeni tekmovalci so si na koncu tudi razdelili kolajne, iz druge kvalifikacijske skupine je bil od Čeperja boljši le Turek Murat Kilic (568).

"Z današnjim nastopom sem zadovoljen. Na strelišču sem se sijajno počutil, za boljši dosežek pa mi je zmanjkalo kanček športne sreče," je po današnji preizkušnji dejal Čeper.

Slovenska para brez četrtfinala

Živa Dvoršak je združila moči z Rajmondom Debevcem. Strelska kombinacija Živa Dvoršak - Rajmond Debevec je skupno zadela 412,2, kar je zadostovalo za 21. mesto, medtem ko je naveza Urška Kuharič - Robi Markoja s 409,4 kroga osvojila 31. mesto.

Debevec je bil najbolj natančen slovenski strelec na današnji mešani ekipni tekmi. V dveh serijah je zadel 208,3, njegova partnerka Dvoršakova pa 203,9 kroga. V drugi slovenski navezi je Markoja zadel 206,1, Kuharičeva pa 203,3 kroga.

V kvalifikacijskem delu mešanih parov je bila najboljša ruska kombinacija Polina Horoševa - Kiril Grigorian, ki je zadela 419 krogov.

Danes bo na strelsko črto v Bologni stopil še Jože Čeper, pred njim je tekma z malokalibrsko pištolo na 25 metrov.