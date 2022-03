Prihodnje leto po odličja in olimpijske vozovnice v Švico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

SP 2023 v športnem plezanju in paraplezanju bo v Bernu

Mednarodna zveza za športno plezanje (IFSC) je potrdila odločitev, da bo svetovno prvenstvo v športnem plezanju in paraplezanju prihodnje leto v Bernu v Švici. Svetovno prvenstvo bo prvo kvalifikacijsko prvenstvo za poletne olimpijske igre v Parizu leta 2024, na katerem bo Janja Garnbret nastopila kot premierna olimpijska prvakinja iz Tokia.

Organizatorji prvenstva so že odprli spletno stran bern2023.org, na kateri je mogoče najti vse informacije o prvenstvu, ki bo potekalo v švicarski prestolnici od 1. do 12. avgusta 2023.

Prvenstvo v Bernu bo ponudilo prvo priložnost za lov na kvalifikacijska mesta za olimpijske igre v Parizu, na katerem bodo v športnem plezanju prvič podelili štiri komplete medalj, po dva kompleta v vsaki od konkurenc, ženski in moški, v hitrosti in v novem formatu olimpijskega tekmovanja balvani in težavnost.

Janja Garnbret je avgusta lani v Tokiu osvojila prvo olimpijsko zlato v olimpijski kombinaciji, združeni disciplini, ki je zgolj za OI v Tokiu združevala hitrost, balvane in težavnost.

Delile se bodo vstopnice za Pariz 2024

"Svetovno prvenstvo IFSC v plezanju in paraplezanju je naš vodilni dogodek, ki poteka vsaki dve leti, a z vstopnicami za Pariz 2024 na vrsti Bern 2023 obljublja, da bo izjemno poseben," je sporočil predsednik IFSC Marco Scolaris. "Veseli smo, da so organizatorji že tako predani dogodku, kar se vidi v njihovem natančnem načrtovanju, ki vključuje izgradnjo navzočnosti na spletu in družbenih omrežjih veliko pred tekmovanjem."

Martina Čufar je pred 21 leti postala svetovna prvakinja. Foto: osebni arhiv

"Pred nami so razburljivi in razgibani meseci. Želimo pozdraviti celotno plezalsko skupnost nazaj na svetovnem prvenstvu v Švici po 22 letih," pa je sporočil Daniel Marbacher, predstavnik organizatorjev.

Leta 2001 na svetovnem prvenstvu, ki je bilo v kraju Winterthur, je Martina Čufar osvojila prvo odličje za Slovenijo in še to najžlahtnejše, zlato. Janja Garnbret je s šestimi zlatimi kolajnami najuspešnejša tekmovalka v zgodovini svetovnih prvenstev v športnem plezanju. Lani na SP v Moskvi, ki ga je Garnbretova po uspehu na OI v Tokiu izpustila, sta za slovenski odličji poskrbela Luka Potočar s srebrom v težavnosti in Mia Krampl s srebrom v končni razvrstitvi treh disciplin (kombinacija).

Po odpovedi tekmovanja v Moskvi se bo letošnja sezona svetovnega pokala v športnem plezanju začela v Meiringenu v Švici s tekmovanjem v balvanskem plezanju od 8. do 10. aprila. Koper bo prvič gostil svetovni pokal 2. in 3. septembra s tekmovanjem v težavnosti. Od 11. do 18. avgusta letos bo v Münchnu prvenstvo stare celine v športnem plezanju.