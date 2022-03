Pred slovenskimi strelkami in strelci prvi vrhunec sezone

Pred slovensko strelsko reprezentanco je prvi vrhunec v letošnjem letu. Na evropskem prvenstvu v zračnem orožju na 10 metrov bodo v norveškem Hamarju med 19. in 27. marcem v članski konkurenci v disciplini zračna puška nastopili Živa Dvoršak, Urška Kuharič in Klavdija Jerovšek, v disciplini zračna pištola pa Jože Čeper.

Na severu Evrope bo najprej na veliko sceno stopila slovenska "strelska pomlad". V mladinski konkurenci bodo v disciplini zračna puška slovenske barve zastopali Luka Lukič, Jure Sočič in Teja Medved, v disciplini pištola pa Sara Ščuri.

Prvi del slovenske odprave se bo pod vodstvom selektorice Andreje Vlah in trenerja Damijana Klopčiča na Norveško odpravil v petek, članska ekipa z obema trenerjema Polono Sladič in Andrejem Brunškom pa čez teden dni. Od njih bo najprej na veliko sceno stopil Čeper, tekma z zračno pištolo bo v četrtek, 24. marca. Dan kasneje bo na sporedu ženska posamična tekma z zračno puško, ekipna pa v nedeljo, 27. marca.

Vrhunski izidi na uvodni tekmi svetovnega pokala v Kairu

Urška Kuharič: Srebrna kolajna je bila za vse nas močna spodbuda, motivirane in polne pričakovanj odhajamo tudi na letošnje EP. Foto: Vid Ponikvar Dvoršakova, Kuharičeva, Jerovškova in Čeper so pred kratkim nastopili na letošnji uvodni tekmi svetovnega pokala v Kairu in dosegli vrhunske izide. Dvoršakova se je na posamični tekmi v disciplini malokalibrska puška trojni položaj na 50 metrov prebila v polfinale in na koncu zasedla končno peto mesto, skupaj z Jerovškovo in Kuharičevo pa nato v kraljevski strelski disciplini pokorila vso konkurenco in stopila na najvišjo stopničko po zmagi na finalni tekmi nad Američankami s 17:15.

"Naša odprava na Norveškem bo maloštevilna, a gre za tekmovalke in tekmovalce, ki imajo izkušnje z velikimi tekmami tako v članski kot mladinski konkurenci. V Hamar odhajamo samozavestni in polni pričakovanj, največ pa stavimo na ekipno tekmo. V strelstvu je zelo izostrena konkurenca, možnosti za preboj v finale ima vsaj 30 strelk v zračni puški. Odločale bodo malenkosti, upam, da bomo na Norveškem imeli tudi kanček športne sreče," je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani med drugim dejala Vlahova.

Živa Dvoršak: Vesela sem našega preboja v sam vrh

Živa Dvoršak: V zadnjem obdobju smo nanizale nekaj vrhunskih izidov. Na lanskem EP v Osijeku smo osvojile srebrno, na nedavni tekmi za svetovni pokal v Kairu pa zlato kolajno. Foto: OKS/Aleš Fevžer V zadnjih letih najbolj vroča slovenska strelka Dvoršakova je na članskem evropskem prvenstvu prvič nastopila leta 2012, tedaj je v finskem Vierumäkiju dosegla tudi normo za nastop na olimpijskih igrah v Londonu. Na letošnjem EP se še ne bodo delile kvote za olimpijske igre v Parizu 2024, 30-letna Ljubljančanka pa polna pričakovanj odhaja v Hamar.

"Po prihodu iz Egipta ni bilo veliko časa, tako da smo se za letošnje EP bolj pametno, kot pa intenzivno pripravljale," je uvodoma dejala Dvoršakova.

"V zadnjem obdobju smo nanizale nekaj vrhunskih izidov. Na lanskem EP v Osijeku smo osvojile srebrno, na nedavni tekmi za svetovni pokal v Kairu pa zlato kolajno. Vsi ti dosežki so dokaz, da smo kot ekipa dozoreli. Vesela sem našega preboja v sam vrh, predvsem pa dejstva, da vse te tekmovalne pritiske dobro prenašamo. V tej sezoni sem zadržala visoko pripravljenost iz minule olimpijske sezone, v Hamar odhajam z visokimi cilji," je še dodala Dvoršakova, ki je lani v New Delhiju prvič slavila na tekmi za svetovni pokal, na olimpijskih igrah v Tokiu pa je bila sedma v disciplini MK puška trojni položaj ter enajsta v disciplini zračna puška.

"Če se nam vse 'poklopi', potem lahko ..."

Jože Čeper: Vse skupaj doživljam kot dolgotrajen proces, zgledujem se tudi po legendarnemu Rajmondu Debevcu. Foto: Daniel Novakovič/STA "V Hamar odhajamo z visokimi cilji. Menim, da smo dobro pripravljene. Kot ekipa dobro delujemo, če se nam vse 'poklopi', potem lahko dosežemo nov vrhunski izid," je pred odhodom na EP dejala Jerovškova, medtem ko je Kuharičeva dodala: "Na lanskem EP v Osijeku smo naredile preboj v sam vrh evropskega strelstva. Srebrna kolajna je bila za vse nas močna spodbuda, motivirane in polne pričakovanj odhajamo tudi na letošnje EP."

Edini slovenski predstavnik v članski konkurenci v Hamarju bo Čeper, ki je pred osmimi leti v Moskvi prvič nastopil na največji strelski sceni. "Vse skupaj doživljam kot dolgotrajen proces, zgledujem se tudi po legendarnemu Rajmondu Debevcu. Na strelskem področju postopoma rastem in se razvijam, postajam zrelejši in učinkovitejši. Upam, da bom to dokazal tudi v Hamarju," je dejal Čeper.

