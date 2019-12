Povratni dvoboj med Furyjem in Wilderjem potrjen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Konec februarja bosta Tyson Fury in Deontay Wilder spet stopila v ring.

V Las Vegasu se bosta 22. februarja v povratnem dvoboju težke kategorije pomerila britanski in ameriški boksarski zvezdnik Tyson Fury in Deontay Wilder, svetovni prvak različice WBC, so danes potrdili promotorji dvoboja.

Zdaj, ko je potrjen kraj borbe, bodo v soboto šle v prodajo karte za težko pričakovano revanšo.

Fury in Wilder sta decembra lani v Los Angelesu uprizorila epski dvoboj, ko je Fury v 12. rundi vstal in si prislužil neodločen izid, kar pa je pomenilo, da je šampionski pas ostal v lasti Wilderja.

Romski kralj, kot kličejo Furyja, je bil sicer po dvoboju prepričan, da so ga sodniki oškodovali in da je on tisti, ki je prevladoval v 12 rundah, čeprav ga je Wilder dvakrat podrl na tla.

"Vesel sem in tudi vznemirjen, da bo končno prišlo do povratnega dvoboja," pred novim obračunom pravi Wilder, ki bo skušal še enajstič ubraniti naslov prvaka. Američan je novembra v Las Vegasu z knockoutom ugnal Kubanca Luisa Ortiza in tako ostaja nepremagan tudi po 43. dvoboju.

"Zame je to še nedokončan posel, 22. februarja pa bo ta potepuh končno dobil, kar mu gre in komaj čakam," je pred dvobojem samozavesten Fury, ki je septembra premagal Šveda Otta Wallina in prav tako ostaja neporažen.