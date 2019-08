Dvoboj Fury - Wallin ogrevanje za revanšo z Wilderjem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tridesetletni Fury ima izkupiček 28-0, od tega en neodločen izid in 20 nokavtov. Osemindvajsetletni Wallin pa ima do zdaj 20 zmag, od tega 12 z nokavtom.

Fury je na poti do revanše s svetovnim prvakom Deontayem Wilderjem, ki naj bi bila leta 2020.

Fury in Wilder sta decembra v Los Angelesu uprizorila epski dvoboj, ko je Fury v 12. rundi vstal in si prislužil neodločen izid, kar pa je pomenilo, da je šampionski pas ostal v lasti Wilderja.

Romski kralj je bil sicer po dvoboju prepričan, da so ga sodniki oškodovali in da je on tisti, ki je prevladoval v 12 rundah, čeprav ga je Wilder dvakrat podrl na tla.