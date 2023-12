Posebno priznanje za Slovenca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji slovenski olimpijec Rok Drakšič v vlogi selektorja finske reprezentance v judu žanje izjemne uspehe. To so opazili tudi pri Svetovni judo zvezi in kot poroča časnik Delo, so ga nominirali na seznam petih najboljših trenerjev in strokovnih ekip v iztekajočem se letu, ki kandidirajo za posebno nagrado.

Intervju z Rokom Drakšičem:

Ob 36-letnem nekdanjem evropskem prvaku in nosilcu šestih odličij z evropskih prvenstev, so med kandidati za osvojitev nagrade IJF za najboljšega trenerja leta še Argentinka Laura Alejandra Martinel ter strokovne ekipe reprezentanc Gruzije, Japonske in Kanade.

Drakšič, ki se je juda učil pri Marjanu Fabjanu na Lopati, je IJF prepričal z uspehi težkokategornika Marttija Puumalainena, ki je osvojil prestižni masters v Budimpešti in naslova evropskega prvaka v Montpellierju.

"Da smo iz majhnega športa na Finskem naredili res dobro zgodbo, se mi zdi velika stvar. Kljub temu nisem nikoli pomislil na to, da bi bil med nominiranci za najboljšega trenerja leta," je za Delo povedal Drakšič in se za podporo zahvalil svoji družini, tekmovalcem in finski zvezi.

