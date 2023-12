Andreja Leški v Tokiu do sedmega mesta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljša slovenska judoistka Andreja Leški je zadnji grand slam sezone v Tokiu v kategoriji do 63 kg končala na sedmem mestu. Metka Lobnik (do 78 kg) in Vito Dragič (nad 100 kg) sta tekmovanje sklenila v drugem krogu.