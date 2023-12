Anka Pogačnik hitro z blazine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenske barve na zadnjem grand slamu sezone v Tokiu je v soboto branila le Anka Pogačnik in se v kategoriji do 70 kg poslovila že po prvi borbi.

Slovenska reprezentantka Anka Pogačnik je tretjič v karieri izgubila proti Španki Ai Tsunoda, mladinski svetovni prvakinji v letih 2021 in 2022. Enaindvajsetletna Tsunoda je deset let starejšo tekmico iz kranjskega Triglava pred tem premagala že v polfinalu zadnjih sredozemskih iger 2022 v Oranu, pa tudi na veliki nagradi v Tel Avivu 2020.

V nedeljo bodo slovenske barve v domovini juda branili evropska prvakinja Andreja Leški v kategoriji do 63 kg, Metka Lobnik v kategoriji do 78 kg in Vito Dragič v odprti moški kategoriji nad 100 kg.