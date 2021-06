Ponomarenko Janićeva in Ostermanova na 500-metrski razdalji na EP peti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropsko prvenstvo v kajaku in kanuju na mirnih vodah

Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman sta bili na evropskem prvenstvu v kajaku in kanuju na mirnih vodah v Poznanju peti v disciplini K-2.

Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman sta bili na evropskem prvenstvu v kajaku in kanuju na mirnih vodah v Poznanju peti v disciplini K-2. Foto: Nina Jelenc

Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman sta na evropskem prvenstvu v kajaku in kanuju na mirnih vodah v Poznanju osvojili peto mesto v disciplini K-2. Slovenki bosta na Poljskem nastopili tudi v finalu na 200-metrski razdalji.

V velikim finalu sta se prepričljive zmage veselili Madžarki Donuta Kozak in Dora Bodonyi. Poljakinji Karolina Naja in Anna Pulawska sta zaostali 1,245 sekunde, Belorusinji Volha Hudzenka in Marina Litvinčuk pa natančno tri stotinke sekunde več.

Slovenki sta bili od odličja oddaljeni slabi 1,2 sekunde.

