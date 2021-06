Špela in Anja upata, da se bo v soboto vse poklopilo

V Poznanju se je danes začelo evropsko prvenstvo v sprintu na mirnih vodah, kjer slovenske barve zastopa peterica reprezentantk in reprezentantov. Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman sta iz kvalifikacij v K2 500m napredovali neposredno v finale A, v polfinale na 1000 oziroma 500 metrov pa sta se uvrstila Jošt Zakrajšek in Rok Šmit.

Primorski sprinterki Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman sta v kvalifikacijah EP v Poznanju brez težav opravili s prvo oviro in se z drugim mestom v svoji kvalifikacijski skupini uvrstili neposredno v sobotni finale kajakaških dvojcev na 500 metrov. V skupni razvrstitvi doseženih časov v kvalifikacijah sta zasedli četrto mesto. V njuni kvalifikacijski skupini sta bili najhitrejši Madžarki Danuta Kozak in Dora Bodonyi, ki sta bili najhitrejši nasploh, hitreje od slovenske naveze pa so v kvalifikacijah nastopile še Belorusinji Volha Kudženka in Marina Litvinčuk ter Poljakinji Karolina Naja in Anna Pulawska.

Špela Ponomarenko Janić, Anja Osterman Foto: osebni arhiv

"Zagotovo je lepo, ko se že v kvalifikacijah uvrstiš neposredno v finale in izpustiš polfinale. Vožnja ni bila perfektna, je bila pa takšna, da lahko na njej gradimo naprej. Upava, da se bo v soboto vse poklopilo, da bo mirno in brez valov," je povedala Anja Osterman, Špela Ponomarenko Janić pa dodala: "To evropsko prvenstvo je za naju vmesen cilj do olimpijskih iger. Glede na to, da doma nimava nikogar proti komer bi lahko tekmovali in da tudi lani ni bilo tekmovanj, smo se odločili, da gremo na to evropsko prvenstvo. Pred prejšnjimi OI sem ga izpuščala, ker je bilo bolj pomembno se čim boljše pripraviti na OI, glede na lansko sezono pa letos manjka tekem. Vsi so prišli sem, tako da očitno vsem manjka."

Zakrajšek si je zagotovil petkov polfinalni nastop

V dopoldanskem delu programa je Jošt Zakrajšek veslal v kvalifikacijah na 1000 metrov in bil v svoji skupini četrti. Zaostal je za Nemcem Martinom Hillerjem, Belorusom Alehom Jurenio in Francozom Etiennom Hubertom. S tem dosežkom si je Zakrajšek zagotovil petkov polfinalni nastop. V kvalifikacijah na 500 metrov je nastopal Rok Šmit, ki je prav tako uspešno preskočil prvo oviro. S šestim časom kvalifikacijske skupine je prišel do polfinala, ki bo na sporedu v petek, ko bo v kvalifikacijah na 200 metrov nastopil Vid Debeljak, Ponomarenko Janićeva in Osterman pa bosta tekmovali v kvalifikacijah na 200 metrov.