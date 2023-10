Triglavani na Portugalskem začeli z visoko zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vaterpolisti kranjskega Triglava so v uvodnem nastopu v pokalu Challenger v Portu ugnali Apoel iz Nikozije kar z 18:5 (4:0, 3:1, 5:0, 6:4).

Na turnirju na Portugalskem, kjer se bosta najboljši dve ekipi uvrstili v četrtfinale, so slovenski prvaki visoko nadigrali Ciprčane. Kranjčani so zadevali z vseh položajev in v zadnjem delu je razlika narasla celo na 18:5.

Med strelce se je na prvi tekmi vpisalo kar 10 vaterpolistov Triglava, kar jasno kaže na strategijo trenerja Krištofa Štromajerja, da tokrat ni obremenil le nosilcev igre, ampak je te spočil za ključne obračune na turnirju. V nadaljevanju bodo tekmeci Triglava namreč že v petek portugalska Vitoria in švicarski Kreuzlingen, v soboto pa še portugalski Fluvial Portuense.

Za Triglav so zadeli: Nikola Račjić 4, Aljaž Troppan 3, Aleksander Paunović 2, Andraž Pušavec 2, Jan Justin 2, Nace Štromajer, Filip Cvijanović Tepina, Jaša Lah, Juš Vončina in Aleksander Cerar.