Ples kroglic: Kranjčani za začetek v Porto, ob 16. uri sledi vrhunec dneva

V Netanyi, kjer bo od 3. do 16. januarja evropsko prvenstvo v vaterpolu, je bil včeraj žreb kvalifikacijskih skupin v pokalu Len in v pokalu challenger. Kranjski AVK Triglav, ki bo nastopil v pokalu challenger, bo v prvem krogu igral na turnirju v Portu. Danes ob 16. uri bo v Netanyi še žreb skupin članskega evropskega prvenstva.

V pokalu challenger se bo za osem prostih mest za uvrstitev v četrtfinale potegovalo 19 ekip. Med njimi bodo tudi kranjski vaterpolisti, ki imajo v konkurenci dveh ekip iz Portugalske, Vitorii in Fluvial Portuense, ter švicarski ekipi Kreuzlingen in ciprski Apoel lepe možnosti za napredovanje, so zapisali pri krovni slovenski zvezi.

"Žreb je, vsaj na prvi pogled, dokaj ugoden, tako da verjamemo, da imamo realne možnosti za napredovanje. A vseeno moramo biti previdni. Kreuzlingen ima v ekipi kar nekaj reprezentantov Švice, o preostalih treh moštvih pa ne vemo veliko. Osredotočili se bomo predvsem na svojo igro in verjamemo, da bomo letos v evropskih tekmovanjih naredili korak naprej," je žreb ocenil pomočnik trenerja članske ekipe, Jaka Mikoletič.

Jaša Kadivec bo nastopal s Primorjem v pokalu LEN. Foto: Peter Podobnik/Sportida Kadivec s Primorjem v pokalu LEN doma

V Izraelu je bil tudi žreb kvalifikacijskih skupin v pokalu LEN. Med 36 ekipami, ki bodo razdeljene v osem kvalifikacijskih skupin, je tudi reško Primorje kapetana slovenske reprezentance Jaše Kadivca, ki je bilo neuspešno v kvalifikacijah lige prvakov.

Rečani bodo na Kantridi od 22. do 24. septembra igrali v skupini D, njihovi nasprotniki pa bodo romunska Oradea in Radnički iz Kragujevca, ki sta bila prav tako neuspešna v kvalifikacijah lige prvakov – Primorje je Oradeo sicer premagalo že tam – ter še drugi hrvaški predstavnik, Solaris iz Šibenika.

Slovenija v šestem bobnu

Vse pa je pripravljeno tudi za prvi vrhunec evropskega prvenstva 2024, ki bo prvič potekalo v dvodivizijskemu formatu, hkrati pa bo to prvo prvenstvo s 16 ekipami tudi v ženskem delu prvenstva. Reprezentance bodo razvrščene na osnovi rezultatov zadnjega evropskega prvenstva, tako da že v prvem delu tekmovanja lahko pričakujemo nekaj zelo izenačenih obračunov.

Slovenska vaterpolska reprezentanca bo danes izvedela imena tekmecev na evropskem prvenstvu. Foto: Aleksander Sokler

Neposredno se bosta v četrtfinale uvrstili najboljši dve ekipi iz obeh skupin prve divizije, tretji in četrtouvrščeni ekipi pa se bosta v osmini finala pomerili s prvouvrščenimi ekipami iz druge divizije. Z velikim zanimanjem bodo žreb spremljali tudi v slovenskem taboru. Slovenski vaterpolisti so v šestem bobnu, v katerem so še Izrael, Malta in Slovaška, v petem pa so Srbija, Nizozemska, Nemčija in Romunija.

Naslov bodo v moški konkurenci branili vaterpolisti Hrvaške, v ženski pa vaterpolistke Španije.