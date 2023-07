Vratar Madžare popeljal do četrtega naslova, Španci do brona

Vaterpolisti Madžarske so še četrtič postali svetovni prvaki. V velikem finalu na prvenstvu v Fukuoki so s 14:13 (4:2, 1:2, 2:3, 3:3; 4:3) po izvajanju petmetrovk premagali Grke. Junak finala je bil vratar Soma Vogel, ki je ubranil kar štiri petmetrovke. Tretje mesto so osvojili vaterpolisti Španije, ki so na odločilni tekmi premagali Srbijo z 9:6 (3:3, 3:2, 2:0, 1:1).