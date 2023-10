Zmaga in dva poraza slovenskih vaterpolistov v Kotorju

Slovenci so vknjižili zmago in dva poraza.

Slovenci so vknjižili zmago in dva poraza. Foto: Sebastijan Marinič

Izbranci Krištofa Štromajerja v Črno goro niso potovali v popolni zasedbi. Zaradi službenih obveznosti so svoj nastop morali odpovedati Andraž Pušavec, Benjamin Popović in Aljaž Pevec, Jan Justin in Jurij Seljak imata težave z ramo, medtem ko ima Jaša Kadivec klubske obveznosti z reškim Primorjem.

Štromajer: Pohvala za odnos

"Glede na to, da so to za nas prve tekme v sezoni, Črnogorci, predvsem Primorac, pa so že v tekmovalnem ritmu, sem zadovoljen. Prva tekma je bila slabša, druga zelo dobra, tretja pa je pokazala realno stanje te pomlajene reprezentance. Predvsem moram pohvaliti fante za odnos in to, da so dali vse od sebe," je po prvem turnirju dejal selektor Štromajer.