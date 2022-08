Po napetem soočenju Ukrajinec zapel, v soboto bodo pele le pesti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oleksandr Usik vs Anthony Joshua II

Oleksandr Usik in Anthony Joshua se bosta spopadla v soboto v Savdski Arabiji.

Oleksandr Usik in Anthony Joshua se bosta spopadla v soboto v Savdski Arabiji. Foto: Reuters

V soboto se bosta v Džedi v Savdski Arabiji spopadla boksarska težkaša Oleksandr Usik in Anthony Joshua. Gre za povratni dvoboj med borcema, ki sta se prvič spopadla 25. septembra lani v Londonu, presenetljive zmage pa se je tedaj veselil Ukrajinec. Ta je v profesionalni karieri še neporažen, v sredo pa sta si z Britancem že zrla iz oči v oči.

35-letni ukrajinski boksarski as bo v soboto branil šampionske pasove težke kategorije organizacij IBF, IBO, WBA in WBO, ki jih je septembra lani na spektaklu na londonskem nogometnem stadionu kluba Tottenham vzel britanskemu šampionu Anthonyju Joshui. Usik je tedaj zmagal po soglasni sodniški odločitvi.

Zdaj borca le še nekaj dni loči od težko pričakovanega povratnega dvoboja. Danes sta se udeležila novinarske konference pred dvobojem, še prej pa sta se soočila v živo. Dolgo sta si zrla v oči, nato je Joshua naglo zapustil oder, v ukrajinsko narodno nošo odeti Usik pa je zapel pesem Oj u luzi červona kalina (Oj, na livadi rdeča brogovita), ukrajinsko protestno pesem iz prve svetovne vojne, ki govori o njihovem boju za neodvisnost.

Usik se je pridružil ukrajinskim obrambnim silam in se bojeval proti ruskim agresorjem, nekaj časa tako ni bilo povsem jasno, ali sploh bo povratni dvoboj z Joshuo, pred časom pa se je le odločil, da lahko rojakom še najbolj pomaga, če opravlja tisto, kar najbolje zna.

"Vsa naša življenja so tekmovanje, za karkoli, za nekaj, za nekoga. Za to se borimo," je bil pred svojim 20. poklicnim dvobojem filozofski Ukrajinec. Joshua je povedal, da se je v njunem prvem dvoboju veliko naučil in v drugo ne bo več nasedal na Usikove "trike", poudaril pa je tudi, da je njegova zmaga nujna.

Usik je dobil vseh svojih 19 dvobojev, 13 z nokavtom. Joshua je v 26 dvobojih doživel dva poraza.

Na zmagovalca tega dvoboja nestrpno čaka še en neporaženi Britanec, Tyson Fury, ki je sicer po letošnji zmagi nad Dillianom Whytom napovedal upokojitev, a ga nihče ne jemlje prav resno. Zagotovo bo pripravljen stopiti v ring bodisi z Joshuo bodisi Usikom, da poskuša potrditi status najboljšega težkokategornika na svetu.

Preberite še: