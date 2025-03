Po desetletjih čakanja Ljubljana le dobiva pokrit olimpijski bazen #foto #video

V Ljubljani bodo danes odprli Športni center Ilirija, s katerim bo mesto med drugim dobilo prvi pokrit olimpijski bazen. Dokončan bi moral biti že septembra lani, pa je prišlo do zamud, odprtje se je zamikalo, nazadnje se je zapletlo še pri tehničnem pregledu, a nocoj ob 18. uri bodo na slovesnem odprtju objekt namenu vendarle predali predsednik vlade Robert Golob, ljubljanski župan Zoran Janković in predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac.

Mestna občina Ljubljana je z izvajalcem del, gradbenim podjetjem Mako 5, sklenila kar 18 aneksov k prvotni pogodbi, tako se ni zavleklo le dokončanje ŠD Ilirija, pač pa je močno narasla tudi cena. S prvotnih 44 milijonov evrov na dobrih 62, kot je bila zadnja objavljena številka.

Ljubljana tako danes končno dobiva pokrit 50-metrski olimpijski bazen, ki se ga veselijo predvsem ljubljanski plavalni klubi. Ob osrednjem bazenu so tudi manjši, 25-metrski ogrevalni bazen in tribune za gledalce, kar bo omogočalo tudi izvedbo večjih mednarodnih plavalnih tekmovanj.

Na območju zgodovinske Ilirije iz leta 1929, na stičišču parka Tivoli in središča mesta, je MOL zgradila še rokometno, košarkarsko in odbojkarsko dvorano, dvorano za borilne športe in plesni center ter zunanje površine z rokometnim in odbojkarskim igriščem, košarkarskima igriščema ter atletsko stezo s šestimi progami.

Ljubljana dobiva pokrit olimpijski bazen, ki bo razveselil predvsem plavalne klube. Foto: Ana Kovač

Gradnja se je začela leta 2022, lani je zunanje zastekljeno pročelje bazenskega kompleksa, ki gleda na Bleiweisovo cesto, poškodoval še podtaknjen požar, vse težave in prestavitve odprtja pa so zdaj preteklost. Danes bodo objekt uporabi predali župan Janković, predsednik vlade Robert Golob in predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac.

Fotogalerija z ogleda ŠC Ilirija (foto: Ana Kovač):

V neparlamentarni stranki Pirati, ki je opozicijska stranka tudi v mestnem svetu, pred slovesnim odprtjem pripravljajo protest, pred kompleksom bodo opozorili na domnevne nepravilnosti pri tem in drugih občinskih projektih. "Projekt je bil v zastavljeni obliki izpeljan kljub ostrim kritikam arhitekturne stroke. Medtem ko infrastruktura za vsakdanje življenje v mestu propada, župan Zoran Janković nadaljuje prakso financiranja nepotrebnih in predragih projektov, od katerih imajo koristi predvsem gradbeni lobiji," so zapisali.

Meščani si bodo pridobitev Ljubljane lahko ogledali v četrtek in petek na dnevih odprtih vrat. Sicer pa bodo morali enkratni obisk kopališča Ilirija od ponedeljka do petka odšteti 7,50 evra, ob koncu tedna in med prazniki pa bo vstopnina dražja za en evro. Otroci do desetega leta, upokojenci in študenti bodo med tednom za rekreacijo v bazenu plačali 5,50 evra, ob koncu tedna pa 7,50 evra.

V kompleksu je tudi Muzej Stanka Bloudka, slovenskega inženirja in športnega pionirja, ki je bil pobudnik izgradnje prvotne Ilirije. Foto: Ana Kovač

Od legendarne Ilirije ni ostalo veliko, le pročelje z repliko bronastega kipa Kopalke avtorjev Denisa Dražetića in Denisa Vučka. Originalno skulpturo kiparja Franceta Goršeta so namreč pred osemnajstimi leti ukradli. Objekt naj bi bil energetsko samozadosten, pravijo na MOL, na strehi glavne stavbe je tudi sončna elektrarna z močjo 600 kilovatov, izkoriščali pa bodo tudi geotermalno energijo. V kleti bo parkirišče z okoli 360 mesti, ki pa se bo odprlo 1. aprila in bo na voljo tudi bližnjim stanovalcem.

S podhodom je znova vzpostavljena povezava z Lettermanovim drevoredom, ki ga je pred desetletji odrezala železniška proga. Foto: Ana Kovač

Zgodba o olimpijskem bazeni na mestu Ilirije se sicer vleče že desetletja. Temeljni kamen za sodobni objekt je že leta 1999 položila takratna ljubljanska županja Vika Potočnik. Leta 2002, ko je ljubljanski plavalec Peter Mankoč dosegel nov svetovni rekord na 100 metrov mešano, so mestne oblasti znova obljubile nov bazen, nato je projekt znova zastal vse do leta 2018, ko je mestna uprava pod vodstvom župana Zorana Jankovića naposled začela postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja za Športni center Ilirija. Razpis za izbiro gradbinca je bil izdan julija 2021, leta 2022 se je začela gradnja.

Ljubljana je bila poleg Tirane vse do danes edina evropska prestolnica brez pokritega olimpijskega bazena.

