Plezalci ostali brez tekem na Kitajskem, v Kranju finale v težavnosti

Zaradi odpovedi tekem na Kitajskem bodo plezalci v težavnosti sezono tako sklenili na tekmi svetovnega pokala 2. in 4. septembra v Kranju.

Iz Mednarodne zveze za športno plezanje (IFSC) so v petek sporočili, da so se v dogovoru s kitajskimi prireditelji zaradi slabe slike pandemije covida-19 odločili za odpoved obeh oktobrskih tekem svetovnega pokala, ki naj bi jih oktobra gostila Kitajska.

Xiamen bi moral med 15. in 17. oktobrom gostiti tekmo v težavnosti in v hitrosti, Wujiang pa med 22. in 24. oktobrom tekmo na balvanih hitrosti.

Zaradi odpovedi tekem na Kitajskem bodo plezalci v težavnosti sezono tako sklenili na tekmi svetovnega pokala 2. in 4. septembra v Kranju. Sezona na balvanih se bo končala na tekmi med 1. in 3. oktobrom v Seulu.

