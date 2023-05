Slovenska plavalka v Barceloni zelo blizu rekorda

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Neža Klančar je v Barceloni osvojila šesto in deveto mesto. Foto: Aleksander Gasser/STA

Plavalka ljubljanske Olimpije Neža Klančar je na močnem mednarodnem mitingu serije Mare Nostrum v Barceloni osvojila šesto mesto na 50 m prosto in deveto na 50 m delfin.

Triindvajsetletna Ljubljančanka Neža Klančar se je v Kataloniji v obeh nastopih močno približala osebnemu rekordu. Na 50 m prosto ga je s 25,20 zgrešila za dve desetinki sekunde, na 50 m delfin pa s 26,42 za vsega štiri stotinke.

"Nastopa sta bila zelo dobra za to obdobje. Žal je imela malce ponesrečen razpored disciplin, saj je neposredno po 50 m delfin takorekoč brez pavze nastopila še na 100 m prosto in bila s 55,4 solidna. Enako se je ponovilo nato z nastopom 50 m prosto in 100 m delfin," je povedal plavalkin trener Tomaž Torkar.

Na mitingu sta nastopila še Sašo Boškan iz kranjskega Triglava in Primož Šenica Pavletič iz PK Ljubljana, ki pa nista posegla po vidnejših uvrstitvah.