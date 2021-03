Plavalcem za slovo do Slovaške še šest zmag

Mariborčanka Katja Fain, ki je v petek na 1500 m prosto potrdila olimpijsko normo, je v nedeljo zmagala še na 800 m prosto z zelo dobrim dosežkom in osebnim rekordom 8:39,64. Ravenčanka Daša Tušek je zasedla drugo mesto. V moški konkurenci se je zmage na tej razdalji veselil njen klubski in reprezentančni kolega Martin Bau z 8:11,85.

Tina Čelik iz kranjskega Triglava je z 1:10,32 dobila tekmo na 100 m prsno, Primož Šenica Pavletič pa je bil najboljši na 200 m hrbtno, kjer je slovensko slavje s tretjim mestom dopolnil triglavan Sašo Boškan.

V finalu so med Slovenci plavali še Nika Fain, Liza Fortuna, Ida Paternost in Jaka Pušnik. Še eno zmago je dosegel tudi Nizozemec Ben Schwietert, ki trenira pri Triglavu. Najboljši je bil na 100 m prosto.

"Predvsem Katja Fain, Neža Klančar in Janja Šegel so tukaj pokazali tisto, kar smo od njih pričakovali. Če k temu dodamo, da v ZDA izredno dobro plava Tjaša Pintar, lahko napovem dve močni slovenski ženski štafeti. Imamo kar štiri plavalke, ki 200 m prosto lahko plavajo pod dvema minutama in isto četverico, ki 100-metrsko razdaljo lahko plava pod 55 sekundami. Tako močni v štafeti še nismo bili in le upam lahko, da bodo vse ostale zdrave," je po nastopih na Slovaškem povedal slovenski selektor Gorazd Podržavnik.

Ta bo reprezentanco čez 14 dni popeljal na tkemo v Marseille, nato pa s ekipa odpravlja na višinske priprave v Font Romeu.