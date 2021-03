Še pet zmag Slovencev, dvakrat slavila Klančarjeva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Neža Klančar je v soboto na Slovaškem priplavala do dveh zmag. Foto: Aleksander Gasser/STA

Slovenski plavalci so na VN Slovaške v Bratislavi dosegli še pet zmag. Posebej je izstopala Neža Klančar iz Olimpije, ki je na 50 m prosto s 25,55 postavila tudi nov rekord mitinga, ob zmagi na 50 m hrbtno pa je z 29,73 dosegla nov osebni rekord. V kravlu je slovenski uspeh s tretjim mestom in dosežkom 26,17 dopolnila Ravenčanka Janja Šegel.

"Že v petek na 200 m prosto nisem pričakovala tako dobrega izida in osebnega rekorda. Na 100 m delfin sem prav tako dosegla osebni rekord, a vem, da sem sposobna pokazati še več. Tudi s tem, kar sem plavala danes, sem lahko zadovoljna. V kravlu mi morda manjka še malo hitrosti, upam pa, da to lahko popravim že do naslednjega mitinga čez 14 dni v Marseillu," je po nastopih za STA povedala Klančarjeva.

Mariborčanka Katja Fain, ki je že v petek potrdila olimpijsko normo na 1500 m prosto, je bila v soboto najboljša na 400 m prosto, v moški konkurenci je v isti disciplini slavil njen klubski in reprezentančni kolega Martin Bau. Drugo mesto na 400 m prosto je osvojila še Ravenčanka Daša Tušek.

Dve zmagi so dosegli tudi plavalci Triglava. Sašo Boškan je bil najboljši na 50 m hrbtno, Nizozemec Ben Schwietert, ki prav tako trenira v Kranju, pa na 50 m prosto.

