Peter Kauzer bi rad Čehom mešal štrene

Tako kot pri praktično vseh drugih športih je pandemija novega koronavirusa zaznamovala tudi sezono v kajaku in kanuju. A konec tedna bodo v Tacnu le začeli izbirne tekme za slovensko reprezentanco v slalomu na divjih vodah. Ne nazadnje je do konca sezone predvideno tudi evropsko prvenstvo.

Slovenci se bodo za mesto v izbrani vrsti merili na štirih tekmah, ki bodo vse v Tacnu. Prvi, ki bosta že v soboto in nedeljo (finale bo oba dneva ob 13. uri), bosta šteli tudi za evropski in slovenski pokal. Naslednji, predvideni 22. in 23. avgusta, pa bosta šteli tudi za slovenski pokal, hkrati pa bo sobotna še državno prvenstvo za člane in mlajše člane, nedeljska pa za mladince.

Foto: Sportida

Za izbor v reprezentanco bodo štele kvalifikacijske vožnje in najboljši trije izmed štirih rezultatov (po zaostankih, merjenih v odstotkih). Benjamin Savšek je med kanuisti kot evropski prvak neposredno uvrščen na EP. To določa pravilo evropske zveze, da imajo branilci naslova pravico do nastopa ne glede na razplet na domačih izbirnih tekmah. Torej lahko iz države prvaka v tej kategoriji nastopijo še trije drugi tekmovalci. Eva Terčelj in Luka Božič imata zaradi kolajne na SP priznan bonus.

"Pripravljen sem dobro. Poskušam vzdrževati formo za ta del sezone. Veselim se izbirnih tekem in hkrati usmerjam misli k EP, ker sem tja že uvrščen. Tako se res lahko posvetim tisti tekmi," meni Savšek, ki upa, da mu bo spet uspelo doseči podoben rezultat.

"Pripravljen sem, ampak ne tako, kot bi bil v normalni sezoni." Foto: Grega Valančič/Sportida

Kauzer vzdrževal splošno pripravljenost

Izkušeni kajakaš Peter Kauzer si je najprej želel, da sezone sploh ne bi bilo. "Pripravljen sem, ampak ne tako, kot bi bil v normalni sezoni. Od prihoda iz Avstralije sem vzdrževal splošno pripravljenost. Zdaj bomo pa videli, kaj bo. Izbirne tekme so zame neko nujno zlo, in ko bo to mimo, se moram čim bolje pripraviti na EP. Tam pa bomo poskusili Čehom spet malo štrene zmešati," je malce v šali dejal Kauzer, ki je bil evropski prvak leta 2018 prav v Pragi.

Eva Terčelj Foto: Grega Valančič / Sportida Med kajakašicami je v zadnjem obdobju najboljša Eva Terčelj. "Letos so te izbirne tekme pol leta pozneje kot običajno, tako da si moral biti kar inovativen in prilagodljiv skozi leto. Počutim se pa dobro in si želim čim večkrat tekmovati še v tem letu."

Kljub vsem težavam s koledarjem čaka kajakaše vendarle še nekaj velikih tekem. Od 18. do 20. septembra bo v Pragi že omenjeno EP v slalomu na divjih vodah. Med 1. in 4. oktobrom bo Krakov gostil EP v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane, takrat naj bi bilo v Györu še EP v kajakaškem maratonu.

V načrtu je še kar nekaj tekem

Tretjega oktobra je predvidena tekma evropskega pokala v sprintu na mirnih vodah v Osilnici, med 15. in 18. oktobrom bi morala biti EP v sprintu na mirnih vodah in parakajakaštvo v Pitestiju, ki pa verjetno ne bosta potrjena. Med 16. in 18. oktobrom bo tekma svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu.

Med 23. in 25. oktobrom je predviden, a ne potrjen, svetovni pokal v spustu na divjih vodah v La Seu d'Urgellu. Med 4. in 7. novembrom se bodo v Solkanu mladinci in mlajši člani merili za evropske naslove v spustu na divjih vodah. Za konec sezone pa je predviden še svetovni pokal v slalomu na divjih vodah v Pauju, in sicer med 6. in 8. novembrom.